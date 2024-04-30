30 апреля 2024

Глава парламента Крыма Константинов счел терроризмом атаку ВСУ ракетами ATACMS

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Атаки полуострова следует классифицировать как теракты, считает Константинов Фото:

Обстрел российского полуострова Крым украинскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS следует классифицировать как акт терроризма. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Атака на мирный Крым — проявление самых варварских форм терроризма. Они делают то, что могут и считают нужным: бьют ракетами (ATACMS — прим. URA.RU) куда захотят, ни на что не оглядываясь», — сказал Константинов РИА Новости. Политик также отметил деградацию киевского режима до «состояния террористической банды».

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал о нахождении суббоеприпасов после сбития ракет ATACMS в Симферопольском районе, в селе Донское, и призвал граждан сообщать о любых подозрительных находках правоохранительным органам. По сообщениям, атака была предпринята минувшей ночью, и система противовоздушной обороны сработала эффективно.

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Обстрел российского полуострова Крым украинскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS следует классифицировать как акт терроризма. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. «Атака на мирный Крым — проявление самых варварских форм терроризма. Они делают то, что могут и считают нужным: бьют ракетами (ATACMS — прим. URA.RU) куда захотят, ни на что не оглядываясь», — сказал Константинов РИА Новости. Политик также отметил деградацию киевского режима до «состояния террористической банды». Глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал о нахождении суббоеприпасов после сбития ракет ATACMS в Симферопольском районе, в селе Донское, и призвал граждан сообщать о любых подозрительных находках правоохранительным органам. По сообщениям, атака была предпринята минувшей ночью, и система противовоздушной обороны сработала эффективно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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