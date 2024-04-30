Армия и оружие Глава парламента Крыма Константинов счел терроризмом атаку ВСУ ракетами ATACMS 01 мая 2024 в 00:01 Размер текста - 17 + Атаки полуострова следует классифицировать как теракты, считает Константинов Фото: Виталий Страхов © URA.RU Обстрел российского полуострова Крым украинскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS следует классифицировать как акт терроризма. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. «Атака на мирный Крым — проявление самых варварских форм терроризма. Они делают то, что могут и считают нужным: бьют ракетами (ATACMS — прим. URA.RU) куда захотят, ни на что не оглядываясь», — сказал Константинов РИА Новости. Политик также отметил деградацию киевского режима до «состояния террористической банды». Глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал о нахождении суббоеприпасов после сбития ракет ATACMS в Симферопольском районе, в селе Донское, и призвал граждан сообщать о любых подозрительных находках правоохранительным органам. По сообщениям, атака была предпринята минувшей ночью, и система противовоздушной обороны сработала эффективно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Обстрел российского полуострова Крым украинскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS следует классифицировать как акт терроризма. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. «Атака на мирный Крым — проявление самых варварских форм терроризма. Они делают то, что могут и считают нужным: бьют ракетами (ATACMS — прим. URA.RU) куда захотят, ни на что не оглядываясь», — сказал Константинов РИА Новости. Политик также отметил деградацию киевского режима до «состояния террористической банды». Глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал о нахождении суббоеприпасов после сбития ракет ATACMS в Симферопольском районе, в селе Донское, и призвал граждан сообщать о любых подозрительных находках правоохранительным органам. По сообщениям, атака была предпринята минувшей ночью, и система противовоздушной обороны сработала эффективно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям