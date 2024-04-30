Праздник Весны и Труда: суть, история и традиции Первомая

Как в России пройдет празднование Первомая в 2024 году

01 мая 2024 в 02:05 Размер текста - 17 +

Первое мая — праздник с большой историей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первомай в России традиционно отмечается как праздник Весны и Труда. В этом году россиян ждет целых четыре выходных дня, начиная с 28 апреля. История праздника уходит корнями в древние времена и связана с рядом традиционных обрядов. URA.RU рассказывает о сути и истории праздника. История праздника История праздника уходит корнями в эпоху в Древнего Рима, там в этот день проводили ритуалы и церемонии с целью угодить богине плодородия Майе, в честь которой и назван месяц. Однако после распространения христианства, языческие праздники перестали отмечать. На Руси славяне отмечали первого мая Живин день, в этот день они, как и римляне, проводили разные обряды, но чествовали богиню плодородия Живу. Важной частью празднования был костер, вокруг него водили хороводы и танцевали, а также через костер прыгали. Считалось, что чем дальше человек прыгнет через костер, тем длиннее будет его жизнь. Костер являлся важной частью празднования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первомай в России В Российской империи 1 мая 1981 года более 200 человек собрались на первомайский пикет, они требовали смены власти в стране. Подобное повторилось и в 1901 году в Харькове, Гомеле и Тифлисе, где с антиправительственными митингами выступил рабочий класс. Через 11 лет на такой митинг собралось уже более 400 людей, среди них были солдаты, матросы и крестьяне. В СССР после прихода к власти большевиков, многие требования рабочих были выполнены и в 1918 году праздник был закреплен официально и назван Днем Интернационала. В 1928 году члены ВЦИК подписали постановление согласно которому, 1 и 2 мая стали выходными днями. В 1933 году первого мая провели авиационный парад с тех пор, до начала Великой Отечественной войны, парады были неотъемлемой частью праздника — они демонстрировали военную мощь государства. После распада СССР праздник было решено переименовать в праздник Весны и Труда, а 2 мая стало рабочим днем. Первомайские традиции в России, зародившиеся более ста лет назад, вновь начали возрождаться с 2014 года, когда профсоюзные коллективы организовали массовые шествия в различных городах страны. С того времени праздничные акции стали ежегодным событием, символизирующим единство и солидарность трудящихся. Первомайские демонстрации проводятся по всей России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Как Первомай отпразднуют в 2024 году В этом году 1 мая россияне вновь примут активное участие в различных праздничных мероприятиях по всей стране. Шествия, народные гулянья, ярмарки, фестивали и мастер-классы стали основой празднования, а также многие участвовали в авто и мотопробегах, подчеркивая общность и радость от общения. Тем не менее, для большинства жителей России Праздник весны и труда остается возможностью провести время на природе в кругу друзей и близких. А приготовление шашлыков на мангале выходит на первый план, становясь почти обязательным атрибутом отдыха за городом. Шашлык стал неотъемлемой часть Первомая Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первомай в России традиционно отмечается как праздник Весны и Труда. В этом году россиян ждет целых четыре выходных дня, начиная с 28 апреля. История праздника уходит корнями в древние времена и связана с рядом традиционных обрядов. URA.RU рассказывает о сути и истории праздника. История праздника уходит корнями в эпоху в Древнего Рима, там в этот день проводили ритуалы и церемонии с целью угодить богине плодородия Майе, в честь которой и назван месяц. Однако после распространения христианства, языческие праздники перестали отмечать. На Руси славяне отмечали первого мая Живин день, в этот день они, как и римляне, проводили разные обряды, но чествовали богиню плодородия Живу. Важной частью празднования был костер, вокруг него водили хороводы и танцевали, а также через костер прыгали. Считалось, что чем дальше человек прыгнет через костер, тем длиннее будет его жизнь. В Российской империи 1 мая 1981 года более 200 человек собрались на первомайский пикет, они требовали смены власти в стране. Подобное повторилось и в 1901 году в Харькове, Гомеле и Тифлисе, где с антиправительственными митингами выступил рабочий класс. Через 11 лет на такой митинг собралось уже более 400 людей, среди них были солдаты, матросы и крестьяне. В СССР после прихода к власти большевиков, многие требования рабочих были выполнены и в 1918 году праздник был закреплен официально и назван Днем Интернационала. В 1928 году члены ВЦИК подписали постановление согласно которому, 1 и 2 мая стали выходными днями. В 1933 году первого мая провели авиационный парад с тех пор, до начала Великой Отечественной войны, парады были неотъемлемой частью праздника — они демонстрировали военную мощь государства. После распада СССР праздник было решено переименовать в праздник Весны и Труда, а 2 мая стало рабочим днем. Первомайские традиции в России, зародившиеся более ста лет назад, вновь начали возрождаться с 2014 года, когда профсоюзные коллективы организовали массовые шествия в различных городах страны. С того времени праздничные акции стали ежегодным событием, символизирующим единство и солидарность трудящихся. В этом году 1 мая россияне вновь примут активное участие в различных праздничных мероприятиях по всей стране. Шествия, народные гулянья, ярмарки, фестивали и мастер-классы стали основой празднования, а также многие участвовали в авто и мотопробегах, подчеркивая общность и радость от общения. Тем не менее, для большинства жителей России Праздник весны и труда остается возможностью провести время на природе в кругу друзей и близких. А приготовление шашлыков на мангале выходит на первый план, становясь почти обязательным атрибутом отдыха за городом.