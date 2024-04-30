К общежитию РУДН приехали спасатели после сообщения о взрыве

В Москве к зданию общежития Российского университета дружбы народов (РУДН) после хлопка прибыли пожарные. По предварительной информации, в одном из корпусов произошел взрыв, затем по помещению распространился запах гари.
«Жильцы корпуса №12 общежития РУДН были эвакуированы 30 апреля около 22:30. Очевидцы сообщают, что сначала был слышен хлопок, а затем сработала пожарная сигнализация. По словам свидетелей, запах гари охватил несколько этажей», — пишут РИА Новости.
Издание сообщает, что к месту стягиваются пожарные, на месте наблюдается уже пять пожарных машин. URA.RU направило запрос в МЧС России. Ожидается ответ.
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