30 апреля 2024

К общежитию РУДН приехали спасатели после сообщения о взрыве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные, дюсш 1, детская спортивная школа имени семенова
В здании общежития РУДН эвакуируют жильцов (архивное фото) Фото:

В Москве к зданию общежития Российского университета дружбы народов (РУДН) после хлопка прибыли пожарные. По предварительной информации, в одном из корпусов произошел взрыв, затем по помещению распространился запах гари.

«Жильцы корпуса №12 общежития РУДН были эвакуированы 30 апреля около 22:30. Очевидцы сообщают, что сначала был слышен хлопок, а затем сработала пожарная сигнализация. По словам свидетелей, запах гари охватил несколько этажей», — пишут РИА Новости.

Издание сообщает, что к месту стягиваются пожарные, на месте наблюдается уже пять пожарных машин. URA.RU направило запрос в МЧС России. Ожидается ответ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве к зданию общежития Российского университета дружбы народов (РУДН) после хлопка прибыли пожарные. По предварительной информации, в одном из корпусов произошел взрыв, затем по помещению распространился запах гари. «Жильцы корпуса №12 общежития РУДН были эвакуированы 30 апреля около 22:30. Очевидцы сообщают, что сначала был слышен хлопок, а затем сработала пожарная сигнализация. По словам свидетелей, запах гари охватил несколько этажей», — пишут РИА Новости. Издание сообщает, что к месту стягиваются пожарные, на месте наблюдается уже пять пожарных машин. URA.RU направило запрос в МЧС России. Ожидается ответ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...