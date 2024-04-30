В мире Захарова заступилась за украинцев, которых ЕС хочет выдать для мобилизации в ВСУ 01 мая 2024 в 01:19 Размер текста - 17 + Захарову возмутило решение ЕС выдавать мужчин призывного возраста Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась желанием европейских стран передать Украине мужчин призывного возраста. По словам дипломата, Евросоюз готов пожертвовать жизнью каждого украинца для достижения своих корыстных целей. «Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Евросоюз планирует принять решение о передаче Украине мужчин призывного возраста. <…> Какие же редкостные мрази», — написала Захарова у себя в telegram-канале . Она пояснила, что европейские политики уже обговаривают возможности провернуть в «коррупционно-политической мясорубке последнего украинца». Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил ранее, что страны ЕС собираются разыскивать уклоняющихся от призыва украинцев с целью передать их ВСУ. Он отметил, что Польша заинтересована в таком решении, передает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась желанием европейских стран передать Украине мужчин призывного возраста. По словам дипломата, Евросоюз готов пожертвовать жизнью каждого украинца для достижения своих корыстных целей. «Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Евросоюз планирует принять решение о передаче Украине мужчин призывного возраста. <…> Какие же редкостные мрази», — написала Захарова у себя в telegram-канале. Она пояснила, что европейские политики уже обговаривают возможности провернуть в «коррупционно-политической мясорубке последнего украинца». Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил ранее, что страны ЕС собираются разыскивать уклоняющихся от призыва украинцев с целью передать их ВСУ. Он отметил, что Польша заинтересована в таком решении, передает MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям