30 апреля 2024

Захарова заступилась за украинцев, которых ЕС хочет выдать для мобилизации в ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарову возмутило решение ЕС выдавать мужчин призывного возраста Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась желанием европейских стран передать Украине мужчин призывного возраста. По словам дипломата, Евросоюз готов пожертвовать жизнью каждого украинца для достижения своих корыстных целей.

«Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Евросоюз планирует принять решение о передаче Украине мужчин призывного возраста. <…> Какие же редкостные мрази», — написала Захарова у себя в telegram-канале. Она пояснила, что европейские политики уже обговаривают возможности провернуть в «коррупционно-политической мясорубке последнего украинца».

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил ранее, что страны ЕС собираются разыскивать уклоняющихся от призыва украинцев с целью передать их ВСУ. Он отметил, что Польша заинтересована в таком решении, передает MK.RU.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась желанием европейских стран передать Украине мужчин призывного возраста. По словам дипломата, Евросоюз готов пожертвовать жизнью каждого украинца для достижения своих корыстных целей. «Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Евросоюз планирует принять решение о передаче Украине мужчин призывного возраста. <…> Какие же редкостные мрази», — написала Захарова у себя в telegram-канале. Она пояснила, что европейские политики уже обговаривают возможности провернуть в «коррупционно-политической мясорубке последнего украинца». Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил ранее, что страны ЕС собираются разыскивать уклоняющихся от призыва украинцев с целью передать их ВСУ. Он отметил, что Польша заинтересована в таком решении, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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