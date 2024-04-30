ВС Польши предупредили о передвижении военной техники к границам с РФ

01 мая 2024 в 03:01 Размер текста - 17 +

Польша перебросит войска для учений к границе Калининграда Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Польская армия планирует масштабную переброску военной техники на север страны, в районы, прилегающие к границе с Калининградской областью. Это будет происходить в связи с проведением учений НАТО Steadfast Defender 2024, заявили в ВС Польши. «Просим в ближайшее время сохранять особую осторожность, так как вы можете встретить на дорогах многочисленные военные колонны. Кульминация наступит в период с 4 по 6 мая в районах Западно-Поморского, Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств», — говорится в сообщении на странице командования Вооруженных сил Польши в соцсети X. Учения Steadfast Defender 2024 являются одними из крупнейших за последние десятилетия маневров НАТО, проводимых с февраля по май. Они направлены на укрепление оборонительных возможностей альянса и демонстрацию готовности к совместным действиям в условиях угрозы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Польская армия планирует масштабную переброску военной техники на север страны, в районы, прилегающие к границе с Калининградской областью. Это будет происходить в связи с проведением учений НАТО Steadfast Defender 2024, заявили в ВС Польши. «Просим в ближайшее время сохранять особую осторожность, так как вы можете встретить на дорогах многочисленные военные колонны. Кульминация наступит в период с 4 по 6 мая в районах Западно-Поморского, Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств», — говорится в сообщении на странице командования Вооруженных сил Польши в соцсети X. Учения Steadfast Defender 2024 являются одними из крупнейших за последние десятилетия маневров НАТО, проводимых с февраля по май. Они направлены на укрепление оборонительных возможностей альянса и демонстрацию готовности к совместным действиям в условиях угрозы.