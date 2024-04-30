30 апреля 2024

ВС Польши предупредили о передвижении военной техники к границам с РФ

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НАТО. Москва. stock, военные, нато, польша, nato, солдат, армия нато, польская армия, польский военный, поляк,  stock
Польша перебросит войска для учений к границе Калининграда Фото:

Польская армия планирует масштабную переброску военной техники на север страны, в районы, прилегающие к границе с Калининградской областью. Это будет происходить в связи с проведением учений НАТО Steadfast Defender 2024, заявили в ВС Польши.

«Просим в ближайшее время сохранять особую осторожность, так как вы можете встретить на дорогах многочисленные военные колонны. Кульминация наступит в период с 4 по 6 мая в районах Западно-Поморского, Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств», — говорится в сообщении на странице командования Вооруженных сил Польши в соцсети X.

Учения Steadfast Defender 2024 являются одними из крупнейших за последние десятилетия маневров НАТО, проводимых с февраля по май. Они направлены на укрепление оборонительных возможностей альянса и демонстрацию готовности к совместным действиям в условиях угрозы.

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Польская армия планирует масштабную переброску военной техники на север страны, в районы, прилегающие к границе с Калининградской областью. Это будет происходить в связи с проведением учений НАТО Steadfast Defender 2024, заявили в ВС Польши. «Просим в ближайшее время сохранять особую осторожность, так как вы можете встретить на дорогах многочисленные военные колонны. Кульминация наступит в период с 4 по 6 мая в районах Западно-Поморского, Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств», — говорится в сообщении на странице командования Вооруженных сил Польши в соцсети X. Учения Steadfast Defender 2024 являются одними из крупнейших за последние десятилетия маневров НАТО, проводимых с февраля по май. Они направлены на укрепление оборонительных возможностей альянса и демонстрацию готовности к совместным действиям в условиях угрозы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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