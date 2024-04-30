Трамп пообещал договориться с Путиным об освобождении Гершковича

30 апреля 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп (на фото) заявил, что уговорил бы Владимира Путина отпустить Эвана Гершковича Фото: Official White House / Tia Dufour Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он был главой государства, российский лидер Владимир Путин отпустил бы журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который сидит в российской тюрьме, на родину. Об этом написали в журнале The Time. «Вот в чем разница между мной и [президентом США Джо] Байденом: я добьюсь его освобождения, — говорит Трамп. Путин решится его освободить», — заявил Дональд Трамп изданию . Гершковича задержали в Екатеринбурге по делу о шпионаже против РФ, передает телеканал 360 . Сейчас он находится в заключении до 30 июня. Также ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он был главой государства, российский лидер Владимир Путин отпустил бы журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который сидит в российской тюрьме, на родину. Об этом написали в журнале The Time. «Вот в чем разница между мной и [президентом США Джо] Байденом: я добьюсь его освобождения, — говорит Трамп. Путин решится его освободить», — заявил Дональд Трамп изданию. Гершковича задержали в Екатеринбурге по делу о шпионаже против РФ, передает телеканал 360. Сейчас он находится в заключении до 30 июня. Также ему может грозить до 20 лет лишения свободы.