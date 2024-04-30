Трамп пообещал договориться с Путиным об освобождении Гершковича

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Дональд Трамп (на фото) заявил, что уговорил бы Владимира Путина отпустить Эвана Гершковича Фото:

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он был главой государства, российский лидер Владимир Путин отпустил бы журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который сидит в российской тюрьме, на родину. Об этом написали в журнале The Time.

«Вот в чем разница между мной и [президентом США Джо] Байденом: я добьюсь его освобождения, — говорит Трамп. Путин решится его освободить», — заявил Дональд Трамп изданию.

Гершковича задержали в Екатеринбурге по делу о шпионаже против РФ, передает телеканал 360. Сейчас он находится в заключении до 30 июня. Также ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он был главой государства, российский лидер Владимир Путин отпустил бы журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который сидит в российской тюрьме, на родину. Об этом написали в журнале The Time. «Вот в чем разница между мной и [президентом США Джо] Байденом: я добьюсь его освобождения, — говорит Трамп. Путин решится его освободить», — заявил Дональд Трамп изданию. Гершковича задержали в Екатеринбурге по делу о шпионаже против РФ, передает телеканал 360. Сейчас он находится в заключении до 30 июня. Также ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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