Трамп пообещал договориться с Путиным об освобождении Гершковича

Дональд Трамп (на фото) заявил, что уговорил бы Владимира Путина отпустить Эвана ГершковичаФото: Official White House / Tia Dufour
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он был главой государства, российский лидер Владимир Путин отпустил бы журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который сидит в российской тюрьме, на родину. Об этом написали в журнале The Time.
«Вот в чем разница между мной и [президентом США Джо] Байденом: я добьюсь его освобождения, — говорит Трамп. Путин решится его освободить», — заявил Дональд Трамп изданию.
Гершковича задержали в Екатеринбурге по делу о шпионаже против РФ, передает телеканал 360. Сейчас он находится в заключении до 30 июня. Также ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он был главой государства, российский лидер Владимир Путин отпустил бы журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который сидит в российской тюрьме, на родину. Об этом написали в журнале The Time. «Вот в чем разница между мной и [президентом США Джо] Байденом: я добьюсь его освобождения, — говорит Трамп. Путин решится его освободить», — заявил Дональд Трамп изданию. Гершковича задержали в Екатеринбурге по делу о шпионаже против РФ, передает телеканал 360. Сейчас он находится в заключении до 30 июня. Также ему может грозить до 20 лет лишения свободы.