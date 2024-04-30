Shot: 16-летний подросток сбил маленького ребенка и врезался в ТЦ в Балашихе

01 мая 2024 в 03:32 Размер текста - 17 +

В Балашихе подросток на ВАЗ-2109 сбил ребенка на переходе (архивное фото) Фото: Ольга Юшкова © URA.RU В Балашихе (Московская область) 16-летний подросток на ВАЗ-2109 сбил маленького ребенка, а затем врезался в стену торгового центра. Об этом сообщили очевидцы происшествия. «Белая ВАЗ-2109 промчалась около ТЦ на шоссе Энтузиастов в Балашихе и сбила пятилетнего ребенка, который в этот момент переходил дорогу с отцом. После этого, легковушка врезалась в стену торгового центра», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на информацию очевидцев. По данным канала, ребенка увезли в больницу на машине скорой помощи. Нарушитель задержан, на месте работают сотрудники полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Балашихе (Московская область) 16-летний подросток на ВАЗ-2109 сбил маленького ребенка, а затем врезался в стену торгового центра. Об этом сообщили очевидцы происшествия. «Белая ВАЗ-2109 промчалась около ТЦ на шоссе Энтузиастов в Балашихе и сбила пятилетнего ребенка, который в этот момент переходил дорогу с отцом. После этого, легковушка врезалась в стену торгового центра», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на информацию очевидцев. По данным канала, ребенка увезли в больницу на машине скорой помощи. Нарушитель задержан, на месте работают сотрудники полиции.