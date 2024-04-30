30 апреля 2024

Shot: 16-летний подросток сбил маленького ребенка и врезался в ТЦ в Балашихе

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В Балашихе подросток на ВАЗ-2109 сбил ребенка на переходе (архивное фото) Фото:

В Балашихе (Московская область) 16-летний подросток на ВАЗ-2109 сбил маленького ребенка, а затем врезался в стену торгового центра. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«Белая ВАЗ-2109 промчалась около ТЦ на шоссе Энтузиастов в Балашихе и сбила пятилетнего ребенка, который в этот момент переходил дорогу с отцом. После этого, легковушка врезалась в стену торгового центра», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на информацию очевидцев.

По данным канала, ребенка увезли в больницу на машине скорой помощи. Нарушитель задержан, на месте работают сотрудники полиции.

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В Балашихе (Московская область) 16-летний подросток на ВАЗ-2109 сбил маленького ребенка, а затем врезался в стену торгового центра. Об этом сообщили очевидцы происшествия. «Белая ВАЗ-2109 промчалась около ТЦ на шоссе Энтузиастов в Балашихе и сбила пятилетнего ребенка, который в этот момент переходил дорогу с отцом. После этого, легковушка врезалась в стену торгового центра», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на информацию очевидцев. По данным канала, ребенка увезли в больницу на машине скорой помощи. Нарушитель задержан, на месте работают сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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