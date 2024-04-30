Ивлеева удалила из Instagram* все фотографии и видео

Российский блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева удалила все фото и видео из своего аккаунта в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена). В этом убедился корреспондент URA.RU.
«По состоянию на 30 апреля в аккаунте Ивлеевой уже были удалены фотографии и видео. Там появился пост, посвященный 40 дням трагедии в „Крокусе“», — передает журналист агентства.
Ранее протокол о дискредитации ВС РФ в отношении Ивлеевой был составлен из-за ее записей от 24 февраля и 1 марта 2022 года в запрещенной соцсети. Данные посты были опубликованы повторно после удаления.
*Instagram принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская
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