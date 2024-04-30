Развлечения Знаменитости Ивлеева удалила из Instagram* все фотографии и видео 30 апреля 2024 в 23:45 Размер текста - 17 + Известная в России блогер удалила фото и видео из своего аккаунта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева удалила все фото и видео из своего аккаунта в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена). В этом убедился корреспондент URA.RU. «По состоянию на 30 апреля в аккаунте Ивлеевой уже были удалены фотографии и видео. Там появился пост, посвященный 40 дням трагедии в „Крокусе“», — передает журналист агентства. Ранее протокол о дискредитации ВС РФ в отношении Ивлеевой был составлен из-за ее записей от 24 февраля и 1 марта 2022 года в запрещенной соцсети. Данные посты были опубликованы повторно после удаления. *Instagram принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российский блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева удалила все фото и видео из своего аккаунта в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена). В этом убедился корреспондент URA.RU. «По состоянию на 30 апреля в аккаунте Ивлеевой уже были удалены фотографии и видео. Там появился пост, посвященный 40 дням трагедии в „Крокусе“», — передает журналист агентства. Ранее протокол о дискредитации ВС РФ в отношении Ивлеевой был составлен из-за ее записей от 24 февраля и 1 марта 2022 года в запрещенной соцсети. Данные посты были опубликованы повторно после удаления. *Instagram принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям