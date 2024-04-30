30 апреля 2024

Ивлеева удалила из Instagram* все фотографии и видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Мета", Whatsapp, соцсети. Москва, смартфон, социальные сети, соцсети
Известная в России блогер удалила фото и видео из своего аккаунта Фото:

Российский блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева удалила все фото и видео из своего аккаунта в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена). В этом убедился корреспондент URA.RU.

«По состоянию на 30 апреля в аккаунте Ивлеевой уже были удалены фотографии и видео. Там появился пост, посвященный 40 дням трагедии в „Крокусе“», — передает журналист агентства.

Ранее протокол о дискредитации ВС РФ в отношении Ивлеевой был составлен из-за ее записей от 24 февраля и 1 марта 2022 года в запрещенной соцсети. Данные посты были опубликованы повторно после удаления.

*Instagram принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская

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Российский блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева удалила все фото и видео из своего аккаунта в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена). В этом убедился корреспондент URA.RU. «По состоянию на 30 апреля в аккаунте Ивлеевой уже были удалены фотографии и видео. Там появился пост, посвященный 40 дням трагедии в „Крокусе“», — передает журналист агентства. Ранее протокол о дискредитации ВС РФ в отношении Ивлеевой был составлен из-за ее записей от 24 февраля и 1 марта 2022 года в запрещенной соцсети. Данные посты были опубликованы повторно после удаления. *Instagram принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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