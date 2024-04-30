Некоторым россиянам разрешили оплачивать ЖКУ без банковской комиссии

Пенсионеры и многодетные родители смогут оплачивать ЖКУ без банковской комиссии
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Новое распоряжение правительства позволяет многодетным родителям и пенсионерам оплачивать ЖКУ без банковской комиссии Фото:

Многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны и члены семей погибших участников Великой Отечественной войны смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии. Соответствующее распоряжение подписал представитель Правительства Михаил Мишустин.

«С 1 июля 2024 года они смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, которую взимают отдельные банки», — говорится в распоряжении. Ознакомиться с документом можно на сайте правительства России.

Претендовать на оплату ЖКУ без банковской комиссии могут многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий. Также под распоряжение попадают члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий.

Отмечается, что документ подготовлен, чтобы реализовать новые нормы Жилищного кодекса. Они были приняты по указанию президента Российской Федерации Владимира Путина.

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Многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны и члены семей погибших участников Великой Отечественной войны смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии. Соответствующее распоряжение подписал представитель Правительства Михаил Мишустин. «С 1 июля 2024 года они смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, которую взимают отдельные банки», — говорится в распоряжении. Ознакомиться с документом можно на сайте правительства России. Претендовать на оплату ЖКУ без банковской комиссии могут многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий. Также под распоряжение попадают члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий. Отмечается, что документ подготовлен, чтобы реализовать новые нормы Жилищного кодекса. Они были приняты по указанию президента Российской Федерации Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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