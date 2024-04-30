Некоторым россиянам разрешили оплачивать ЖКУ без банковской комиссии

Многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны и члены семей погибших участников Великой Отечественной войны смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии. Соответствующее распоряжение подписал представитель Правительства Михаил Мишустин.
«С 1 июля 2024 года они смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, которую взимают отдельные банки», — говорится в распоряжении. Ознакомиться с документом можно на сайте
Претендовать на оплату ЖКУ без банковской комиссии могут многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий. Также под распоряжение попадают члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий.
Отмечается, что документ подготовлен, чтобы реализовать новые нормы Жилищного кодекса. Они были приняты по указанию президента Российской Федерации Владимира Путина.
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