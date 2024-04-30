Происшествия В общежитии РУДН в Москве произошло короткое замыкание 01 мая 2024 в 02:19 Размер текста - 17 + Пострадавших в результате короткого замыкания нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU В общежитии Российского университета дружбы народов (РУДН) на юго-западе Москвы произошло короткое замыкание, однако жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ. «По результатам проверки установлено короткое замыкание электрооборудования лифтового хозяйства без последующего горения. Основные силы огнеборцев возвращаются в пункты постоянной дислокации. Пострадавших нет», — говорится в сообщении МЧС, содержание которого передает РИА Новости. Ситуация в общежитии РУДН была оперативно взята под контроль спасательными службами, и крупного пожара удалось избежать. Ранее очевидцы сообщали о хлопке и запахе гари, который распространился по нескольким этажам здания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В общежитии Российского университета дружбы народов (РУДН) на юго-западе Москвы произошло короткое замыкание, однако жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ. «По результатам проверки установлено короткое замыкание электрооборудования лифтового хозяйства без последующего горения. Основные силы огнеборцев возвращаются в пункты постоянной дислокации. Пострадавших нет», — говорится в сообщении МЧС, содержание которого передает РИА Новости. Ситуация в общежитии РУДН была оперативно взята под контроль спасательными службами, и крупного пожара удалось избежать. Ранее очевидцы сообщали о хлопке и запахе гари, который распространился по нескольким этажам здания. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям