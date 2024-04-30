30 апреля 2024

В общежитии РУДН в Москве произошло короткое замыкание

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавших в результате короткого замыкания нет Фото:

В общежитии Российского университета дружбы народов (РУДН) на юго-западе Москвы произошло короткое замыкание, однако жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

«По результатам проверки установлено короткое замыкание электрооборудования лифтового хозяйства без последующего горения. Основные силы огнеборцев возвращаются в пункты постоянной дислокации. Пострадавших нет», — говорится в сообщении МЧС, содержание которого передает РИА Новости.

Ситуация в общежитии РУДН была оперативно взята под контроль спасательными службами, и крупного пожара удалось избежать. Ранее очевидцы сообщали о хлопке и запахе гари, который распространился по нескольким этажам здания.

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В общежитии Российского университета дружбы народов (РУДН) на юго-западе Москвы произошло короткое замыкание, однако жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ. «По результатам проверки установлено короткое замыкание электрооборудования лифтового хозяйства без последующего горения. Основные силы огнеборцев возвращаются в пункты постоянной дислокации. Пострадавших нет», — говорится в сообщении МЧС, содержание которого передает РИА Новости. Ситуация в общежитии РУДН была оперативно взята под контроль спасательными службами, и крупного пожара удалось избежать. Ранее очевидцы сообщали о хлопке и запахе гари, который распространился по нескольким этажам здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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