В общежитии РУДН в Москве произошло короткое замыкание

В общежитии Российского университета дружбы народов (РУДН) на юго-западе Москвы произошло короткое замыкание, однако жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
«По результатам проверки установлено короткое замыкание электрооборудования лифтового хозяйства без последующего горения. Основные силы огнеборцев возвращаются в пункты постоянной дислокации. Пострадавших нет», — говорится в сообщении МЧС, содержание которого передает РИА Новости.
Ситуация в общежитии РУДН была оперативно взята под контроль спасательными службами, и крупного пожара удалось избежать. Ранее очевидцы сообщали о хлопке и запахе гари, который распространился по нескольким этажам здания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.