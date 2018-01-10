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10 января 2018
Главные новости Москвы
08:04  10 января 2018 0

Письма из «Газпрома» оказались на свалке. ФОТО

Письма валялись вместе с остальным мусором на свалкеФото: группа «Это Ростов-на-Дону!», «ВКонтакте»

В Западном районе Ростова-на-Дону на свалке рядом с остальным мусором были обнаружены письма из «Газпрома». Фотографии документов опубликованы в группе «Это Ростов-на-Дону!» во «ВКонтакте».

«Вот так разносят квитанции (письма с уведомлением о задолженности) на газ на Западном, улица Магнитогорская», — подписан в группе снимок валяющихся конвертов. Фото вызвало много комментариев: «Газпром.„Мечты сбываются“!)… Я бы отправила это фото непосредственно в саму организацию. Скорее всего, это безответственный сотрудник, которому нужно по ж… надавать… Я работаю почтальоном во Пскове, посмотрел сейчас фото — и самое удивительное в том, что это ЗАКАЗНЫЕ письма!!! — то есть это письма строгой отчётности, которые проходят весь свой путь, полностью отслеживаясь через компьютер. И я не понимаю, как работники этого отделения собирались потом через компьютер „закрывать“ эти письма. За каждое утерянное заказное письмо с ответственного за эту провинность работника взимается штраф в пользу отправителя в размере 500 рублей — а их здесь целая куча!!! Может, пьяные были? Потому что в здравом уме ни один почтовик заказные письма на помойку не выкинет».

В связи с публикацией в соцсети «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» направил претензию ФГУП «Почта России» насчет нарушение договора о доставке писем; она опубликована на официальном сайте компании.

Выброшенными оказались уведомления «о прекращении поставки газа абонентам в связи с отсутствием договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования», сообщает сайт «Газпрома». В пресс-службе «Почты России» пообещали разобраться в ситуации, привлечь к ответственности виновных, собрать и доставить корреспонденцию до адресатов, передает РБК.

Как пишут argumenti.ru, ранее сотрудников «Почты России» в Екатеринбурге заставили распотрошить новогодние подарки, выделенные для их же детей. Приказ об изъятии «лишних» сладостей опубликовал в соцсети один из работников почтового госпредприятия.

Ксения Томашова
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