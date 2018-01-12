13:14 12 января 2018 2

Подозреваемый в убийстве с последующим расчленением жертвы Рудоб Мухторов Фото: ВКонтакте

Стало известно, как ранее судимого охранника Рудоба Мухторова, расчленившего одного из лидеров казачьего движения Ханты-Мансийска Александра Лаврова, взяли на работу в учреждение культуры ХМАО. Подозреваемый был нанят на работу фирмой из Екатеринбурга, победивший в конкурсе, разыгранном местными чиновниками. Об этом «URA.RU» сообщил атаман станицы Ермаковская Николай Левдин.

По словам атамана, подозреваемый в убийстве охранник Рудоб Мухторов был нанят на работу учреждением «Дирекция по эксплуатации служебных зданий». Эта бюджетная организация принадлежит окружной администрации и выполняет функции по контролю и обслуживанию муниципальных зданий.

Убийство начальника казачьего штаба в Югре Александра Лаврова произошло в ночь с 16 на 17 декабря в здании на улице Гагарина 10, которое, по словам собеседника агентства, ранее принадлежало Центру для одаренных детей Севера. В дальнейшем оно было передано под нужды общественных организаций и находится на городском балансе.

Сейчас в здании свою деятельность осуществляет множество общественных организаций: Клуб любителей казачества, ТО «Культура», филиал Российской академии музыки имени Гнесиных, а также духовой оркестр Югры. Жилые корпуса общежития, где на постоянной основе живут воспитанники «Центра одаренных детей Севера», находятся в двух шагах.

«Наймом обслуживающего персонала для этого здания занимается казенное учреждение „Дирекция по эксплуатации служебных зданий“. Компания разыграла тендер по найму охранников, госзаказ выиграла компания из Екатеринбурга ООО „ЧОП ИНВЕСТ“, они прислали сюда этого убийцу», — рассказывает атаман Николай Левдин.

Подтвердить или опровергнуть информацию Левдина на момент публикации материала не удалось. Директор «Дирекции по эксплуатации служебных зданий» Виктор Маснев ответил на звонок журналиста, но в момент разговора связь пропала, а на следующие звонки он уже не отозвался. Получить комментарий представителей «ЧОП ИНВЕСТ» также не удалось: телефоны компании недоступны.

Как сообщили агентству в департаменте общественных и внешних связей Югры, в связи с данным преступлением будет рекомендовано пересмотреть требования к проведению закупок охранных услуг для бюджетных учреждений и ведомств, а также усилить требования к потенциальным охранным предприятиям.

«Заключая контракт на обеспечение охраны объектов социальной сферы, дирекция по эксплуатации служебных зданий приобретает услугу у частного охранного предприятия, которое несет ответственность за персональный состав сотрудников и за их качественное выполнение служебных обязанностей. Частная охранная деятельность — лицензируема и возможна только при наличии разрешительных документов, их выдача находится в ведении федеральных органов, курирующих данную сферу и дающих оценку профпригодности сотрудникам ЧОПов», — говорится в сообщении депсвязей.

Убийство произошло на территории колледжа-интерната

Подозреваемый в убийстве Лаврова Рудоб Мухторов проживал и работал охранником в здании Дома народного творчества. Злоумышленник расчленил тело Лаврова, разложил останки по пакетам и выкинул за мусорные баки рядом с колледжем-интернатом, где останки пролежали более недели.

На данный момент сотрудниками СУ СКР по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по статье «убийство», а подозреваемый злоумышленник находится в федеральном розыске. По версии следствия, представители югорского казачества накануне трагедии распивали спиртные напитки в здании Дома народного творчества, что могло стать поводом для конфликта между Лавровым и Мухторовым.

Вдова убитого казака Ирина Пушистова обратилась к казачьему сообществу России с просьбой о помощи в поимке убийцы ее мужа, который продолжает скрываться от правосудия. По версии следствия, Мухторову удалось покинуть регион, его нынешнее местонахождение неизвестно.