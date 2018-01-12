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13 января 2018
12 января 2018
Главные новости Москвы
22:56  12 января 2018 0

Россияне погрязли в кредитах. В стране зафиксировали рекордное количество микрозаймов

Клипарт. Разное. Магнитогорск, купюры, деньги
Россияне в декабре 2017 года получили больше 2 млн микрозаймовФото: Илья Московец © URA.RU

В декабре россияне взяли микрозаймов на 24 млрд рублей — на 30% больше, чем в том же месяце 2016 года. Этот показатель стал рекордным за последние десять лет.

На руку микрофинансовым организациям сыграл не только фактор сезонности, но также переход МФО в онлайн, избавление рынка от недобросовестных участников и сдержанная политика банков в необеспеченном кредитовании, пишет «РБК». Как пояснил изданию один из экспертов, банки пока не могут достаточно жестко конкурировать с МФО в этом сегменте, так как «особенность этого продукта — короткий срок и необходимость быстрого получения микрозайма сразу на банковскую карту».

Другой специалист считает, что такой рекорд объясняется возросшим оптимизмом россиян, которые готовы легче расставаться с деньгами и брать на себя больше кредитных обязательств. Однако нередко клиенты микрофинансовых организаций берут займы для уплаты других своих кредитов и, таким образом, еще больше «обрастают» долгами.

Уральцы не отстают от общего тренда и все чаще берут микрозаймы «до зарплаты», писало ранее «URA.RU». Причем лидируют в этом отношении жители ХМАО, на втором месте оказалась Свердловская область, а на третьем — Челябинская. При этом жители Зауралья в 2017 году набрали микрозаймов в четыре раза больше, чем за год предыдущий.

Дарья Корчак
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