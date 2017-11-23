18:41 23 ноября 2017 0

Размеры займа выросли среди людей всех возрастов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Размер среднего микрозайма среди уральцев за текущий год увеличился в среднем на 14,1%. Активнее всего брали «заем до зарплаты» молодые люди в возрасте до 25 лет. Такую статистику приводит Национальное бюро кредитных историй.

Как отмечается на сайте организации, самая высокая динамика роста в УрФО была зарегистрирована в Ханты-Мансийском АО. По сравнению с аналогичным периодом за 2016 год, в 3 квартале 2017 года займы увеличились на 35,5%, средний размер которого составил 11 776 рублей. В Свердловской области рост составил 24,5%. Далее идет Челябинская область, где наблюдается увеличение микрозаймов на 23,6%, Пермский край с цифрой в 18,7% и Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) — 15,3%.

Лидером рейтинга по увеличению размера «займов до зарплаты» стал Краснодарский край, там они увеличились более, чем вполовину — на 55,9%. Вообще по России, по данным трех тысяч микрофинансовых организаций, средний размер займа повысился до 10,5 тыс. рублей, а еще год назад он составлял 9,2 тыс. рублей. Размеры выросли среди всех возрастных групп заемщиков, но меньше всего за прошедший год воспользовались услугой «займа до зарплаты» пенсионеры в возрасте от 60 до 65 лет.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала о том, что более половины российских семей имеет непогашенные кредиты. Это вдвое больше, чем было в 2009 году.