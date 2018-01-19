18:59 19 января 2018 0

К школе подъехали машины спецслужб (фото архивное) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Перми эвакуировали школу №19. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в пабликах «Подслушано Пермь» и «Мой город — Пермь». Один из пользователей разместил в комментариях видео с места событий.

В ГУ МВД РФ по Пермскому краю корреспонденту «URA.RU» сообщили, что на место выехали сотрудники службы. На данный момент каких-либо результатов нет, комментировать инцидент пока не готовы. При этом в региональном ГУ МЧС отметили, что пожара в школе не было.

Пользователи Сети строят догадки о причинах в комментариях под постами. Одни связывают эвакуацию с учениями, другие — с «телефонным терроризмом». «Учения после 127 школы. Проверяют полицейских и прочее насчет тревожной кнопки и реакцию учителей да охранников», «Стоят пожарные и полиция. Не думаю, что учения», «Бомбу ищут, вроде как», «Малолетки совсем одурели уже.что дальше то будет?», «Там ученик начал бить детей и поджег школу!», «Дети балуются. Кнопку пожарной тревоги нажали», «Уверен, что ничего не произошло. Просто очередной раз телефонный „террорист“ позвонил. Либо же просто проверка после 127-й», — высказали свои предположения подписчики.

Видео Александра Минеева, «ВКонтакте».

Ранее «URA.RU» писало, что на пермскую школу напали подростки с ножами. Они ворвались на урок четвероклассников и нанесли ранения учительнице и школьникам, после чего попытались покончить жизнь самоубийством. На злоумышленников завели уголовное дело, им грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время школа возобновила работу. Однако сегодня, 19 января, несколько вооруженных зажигательной смесью и топором подростков напали уже на школу в Бурятии. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у двоих — травмы средней тяжести.