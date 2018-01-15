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15 января 2018
14 января 2018
13 января 2018
12 января 2018
11:44  15 января 2018 2

В пермской школе получили ранения девять человек. Педагог и ученик госпитализированы

Тактико-специальное учение
Посторонних не было, дети подрались между собойФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Информация о захвате заложников в Пермской школе 127 не подтвердилась. В действительности, в учебном заведении произошла поножовщина между учениками. По предварительной информации, пострадали 9 человек.

Инцидент, как уже сообщало «URA.RU», произошел утром 15 января. Двое учеников, вооруженных ножами, начали выяснять отношения, сообщает «Интерфакс». Другие школьники и женщина-учитель попытались разнять дерущихся, но также получили ранения.

Как сообщили агентству в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края, в общей сложности 9 пострадавших. Педагог и ребенок 16 лет с ранениями шеи в тяжёлом состоянии направлены в городскую клиническую больницу №4. На данный момент пострадавшим уже проводятся операции. Часть детей убежали в рядом расположенный торговый центр, скорая провела их осмотр на месте.

Сергей Макеев
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