Информация о захвате заложников в Пермской школе 127 не подтвердилась. В действительности, в учебном заведении произошла поножовщина между учениками. По предварительной информации, пострадали 9 человек.
Инцидент, как уже сообщало «URA.RU», произошел утром 15 января. Двое учеников, вооруженных ножами, начали выяснять отношения, сообщает «Интерфакс». Другие школьники и женщина-учитель попытались разнять дерущихся, но также получили ранения.
Как сообщили агентству в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края, в общей сложности 9 пострадавших. Педагог и ребенок 16 лет с ранениями шеи в тяжёлом состоянии направлены в городскую клиническую больницу №4. На данный момент пострадавшим уже проводятся операции. Часть детей убежали в рядом расположенный торговый центр, скорая провела их осмотр на месте.