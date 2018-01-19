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20 января 2018
19 января 2018
Главные новости Москвы
18:42  19 января 2018 10

После нападений на школы в Кремле решили оградить детей от «зла в Интернете»

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Песков напомнил слова президента о свободе ИнтернетаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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В связи с трагическими событиями в российских школах в Кремле заявили, что детей надо оградить от насилия, которое распространяется в Сети. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Интернет — это «абсолютно свободное пространство». По словам Пескова, свободу в Сети нужно сохранить, так как он несет много добра, одновременно с этим оградив подростков от насилия, которое там распространено. «Но нельзя закрывать глаза на то, что Интернет несет и зло, которое иногда проявляется столь уродливым и трагическим образом. Поэтому здесь есть вопросы», — приводит слова пресс-секретаря «Федеральное агентство новостей».

Напомним, с начала недели в России произошло три громких нападения подростков на учеников школ: в Перми, в Челябинской области и в Улан-Удэ. В поножовщине в пермской школе пострадало 15 человек, в челябинской — один, в Бурятии — согласно одним данным четверо, другим — семеро. В правительстве, писало «URA.RU», размышляют на тем, как не допустить повторения инцидентов.

Ранее сообщалось, что в результате нападения в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ в школах Бурятии усилили меры безопасности. По информации «Национальной службы новостей», сейчас в образовательных учреждениях проводится инструктаж сотрудников охраны и педагогов. Известно, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у двоих — травмы средней тяжести. Напомним: у одной девочки зафиксировали открытую черепно-мозговую травму, еще одному ребенку топором отрубили пальцы.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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