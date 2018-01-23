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23 января 2018
22 января 2018
Главные новости Свердловской области
13:22  23 января 2018 7

«Полное незнание законов». Бард Новиков жестко ответил следователям, обвинившим его во лжи

Интервью Александра Новикова. Екатеринбург, новиков александр
Александр Новиков затеял в Сети тяжбу со Следственным комитетомФото: Александр Ельчищев © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело барда Новикова
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Худрук екатеринбургского Театра эстрады резко отреагировал на слова представителя СКР по Свердловской области, уличившего барда во лжи. Александр Новиков вернул обвинение следователям.

«Руководитель пресс-службы СК Шульга А. в своем заявлении проявил полное незнание законов и озвучил ложь, которую ему подбросил следователь Окатьев Д. Никаких „необходимых документов“, о которых говорит в своем заявлении Шульга, на ввод зданий в эксплуатацию у меня нет и быть не может, потому что этим занимается застройщик — ООО „ЭлитСтрой“. Я никогда не был членом кооператива, не имею ни к кооперативу, ни к застройщику ни малейшего отношения», — написал на своей странице в Facebook Александр Новиков.

Столь эмоционально певец отреагировал на комментарий СКР, который ранее опубликовало «URA.RU». Он относился к предыдущему заявлению Александра Новикова о том, что арест земли следователем СКР мешает ему сдать дома. «Дома „Бухты Квинс“ полностью достроены! Получить свои квартиры пайщикам мешает незаконный арест на землю, наложенный следователем Окатьевым Д., и противоправные действия со стороны председателя Булатовой», — написал тогда Новиков на своей странице в Facebook.

«Это ложь! Согласно градостроительного кодекса РФ арест земли не влияет на ситуацию. Дома ввести в эксплуатацию можно, для этого у Новикова есть все необходимые документы на руках, в том числе договор аренды земельного участка», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Новиков попал под следствие и ему было предъявлено обвинение по статье «мошенничество». Певец обвиняется в хищении средств пайщиков.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
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