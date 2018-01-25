Полпред президента Бабич собирается в Пермь ради студентов

Пермь посетит полпред президента Михаил Бабич. В пресс-службе куратора региона «URA.RU» сообщили, что визит состоится ради встречи со студентами.
В пятницу, 26 января, Пермь посетит полномочный представитель президента в Приволжье Михаил Бабич. В программе визита значится только встреча со студенческим сообществом ведущих вузов Прикамья. Пройдет мероприятие на базе госуниверситета. Во встрече примет участие и губернатор Максим Решетников.
В пермских telegram-каналах обсуждается версия, что в действительности Бабич прибудет с «инспекцией» и планирует выяснить, как идет строительство жилья в Березниках для переселенцев из опасной зоны провалов.
Источник, близкий к властям региона, говорит, что на «инспекцию» просто не хватит времени: «Какое-то короткое совещание с губернатором, безусловно, будет. Полпред не может не приехать и не поинтересоваться, как идут дела в регионе. В целом визит будет коротким, потому что Бабичу после Перми еще лететь в Удмуртию — там важное совещание по ЖКХ».
Михаил Бабич действительно 26 января посетит еще и Ижевск, где вместе с главой Удмуртии Александром Бречаловым проведет совещание по ситуации в жилищной сфере (информация указана на сайте полпредства). В мероприятии примет участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.