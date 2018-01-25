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Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
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25 января 2018
24 января 2018
Главные новости Пермского края
13:02  25 января 2018 1

Полпред президента Бабич собирается в Пермь ради студентов

Бабич Мантуров и Решетников, заседание совета по промышленной политике ПФО. Пермь, михаил бабич
Михаил Бабич выяснит, чем живут пермские студентыФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермь посетит полпред президента Михаил Бабич. В пресс-службе куратора региона «URA.RU» сообщили, что визит состоится ради встречи со студентами.

В пятницу, 26 января, Пермь посетит полномочный представитель президента в Приволжье Михаил Бабич. В программе визита значится только встреча со студенческим сообществом ведущих вузов Прикамья. Пройдет мероприятие на базе госуниверситета. Во встрече примет участие и губернатор Максим Решетников.

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В пермских telegram-каналах обсуждается версия, что в действительности Бабич прибудет с «инспекцией» и планирует выяснить, как идет строительство жилья в Березниках для переселенцев из опасной зоны провалов.

Источник, близкий к властям региона, говорит, что на «инспекцию» просто не хватит времени: «Какое-то короткое совещание с губернатором, безусловно, будет. Полпред не может не приехать и не поинтересоваться, как идут дела в регионе. В целом визит будет коротким, потому что Бабичу после Перми еще лететь в Удмуртию — там важное совещание по ЖКХ».

Михаил Бабич действительно 26 января посетит еще и Ижевск, где вместе с главой Удмуртии Александром Бречаловым проведет совещание по ситуации в жилищной сфере (информация указана на сайте полпредства). В мероприятии примет участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Стефан Савелли
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