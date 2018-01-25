Присяжные признали виновной мать-детоубийцу из Челябинска, которую защищал Барщевский

13:53 25 января 2018 0

Смерть ребенка привела к уточнению процессуальных норм в России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Адвокат Михаил Барщевский проиграл дело в Челябинской области. Присяжные признали подзащитную полномочного представителя правительства РФ в высших судебных инстанциях «не заслуживающей доверия», сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Присяжные признали виновной 22-летнюю жительницу области Анны Чеченеву, которая подозревалась в умышленном убийстве своей четырехмесячной дочери. Теперь суду предстоит определить для нее меру наказания, что будет сделано на отдельном заседании.

Процесс над женщиной длился почти год и стал резонансным. Защищать обвиняемую вызвался даже известный юрист Михаил Барщевский. Последнего привлекло главным образом то, что в ходе процесса обнаружился казус, фактически лишавший женщин в России права на рассмотрение их дел судом присяжных. Чтобы обвиняемая смогла пройти через данную процедуру, потребовалось прежде добиться решения Конституционного суда, уточнившего норму.