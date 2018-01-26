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27 января 2018
26 января 2018
23:13  26 января 2018 0

Чернецкий исполнил песню Высоцкого в дуэте с Александром Скляром. ФОТО, ВИДЕО

Сенатор Аркадий Чернецкий исполнил песню «Штрафные батальоны»Фото: Анна Железнова, «Инстаграм»

На концерте песен Владимира Высоцкого в ККТ «Космос» в Екатеринбурге выступил сенатор Аркадий Чернецкий. В дуэте с музыкантом Александром Скляром он исполнил песню «Штрафные батальоны». Об этом «URA.RU» сообщили читатели, а позднее сам Чернецкий подтвердил данный факт в разговоре с агентством.

На мероприятии, посвященном 80-летию со дня рождения поэта, присутствовали первые лица Екатеринбурга. Среди них — глава администрации города Александр Якоб, бывший замглавы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович, директор ТЮЗа и прежний начальник управления образования Евгения Умникова, а также министр строительства и инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

В завершение вечера на сцену вышел сын поэта, актер и режиссер Никита Высоцкий. Обращаясь к залу, он сообщил, что ровно год назад Чернецкий и Скляр дали слово исполнить вместе одну из песен Владимира Высоцкого. После вступительного слова режиссер пригласил Чернецкого на сцену.

Перед выступлением Скляр отметил, что это будет «абсолютный экспромт», так как они «не репетировали» песню, «просто решили, что должны ее исполнить». Выступление музыканта и сенатора вызвало в зале бурные овации и крики браво.

Дарья Корчак
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