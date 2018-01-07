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07 января 2018
Главные новости Москвы
04:35  07 января 2018 1

Названы самые ожидаемые автомобили 2018 года. В списке — модели LADA

Виды Будапешта. Венгрия, ламборджини, роскошь, люкс, элитный автомобиль
В рейтинг также вошли автомобили российской сборкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Автоэксперты провели исследование и назвали самые ожидаемые машины 2018 года. Отмечается, что в рейтинг попали автомобили и российского производства.

Одним из самых ожидаемых является первый в истории кроссовер Urus от марки Lamborghini. При этом большинство автомобилей, которые были выделены для российского рынка, оказались уже распроданы. Стоимость кроссовера составляет примерно пятнадцать миллионов рублей. За ним следует BMW X7, однако в настоящее время неизвестно, будет ли данная модель продаваться в России. И замыкает тройку лидеров Volkswagen Teramont, передает AutoNews.

Также в рейтинг попали такие автомобили, как Chevrolet Traverse, Volvo XC40, Jaguar E-Pace, Peugeot 5008, Citroen C3 Cross, Audi Q2, Renault Duster, Mitsubishi Eclipse Cross, Cadillac CT6. Эксперты подчеркнули, что среди отечественных моделей в список вошли LADA Vesta Cross и LADA Largus в новом оформлении.

Александр Черноскутов
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