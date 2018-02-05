В Сургуте возле жилого дома прогремел взрыв. Есть жертвы

В Сургуте на строительной площадке напротив одного из жилых домов по улице Крылова прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадал один или два человека.
«Вечером напротив жилого дома по улице Крылова, где находится строительная площадка, по предварительной информации, взорвался компрессор. Как минимум один человек пострадал, его доставили с подозрениями на переломы в больницу», — приводит РИА «Новости» слова источника в экстренных службах.
Сейчас на месте происшествия работает скорая помощь, информация о пострадавших уточняется, пишет RT. По данным СМИ, пострадавших может быть двое.
«Бабахнуло так, что стены тряслись в соседних домах, машины все орали», — делятся жители Сургута подробностями в соцсетях. по предварительным данным, ЧП произошло в строящемся ЖК «Новые ключи».