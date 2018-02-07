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07 февраля 2018
06 февраля 2018
05 февраля 2018
13:44  07 февраля 2018 12

В ХМАО будут строить храм высотой с 40-этажный дом. Амбициозный проект РПЦ раскритиковали местные жители

Предварительный эскиз нового храма уже готовФото: группа «Официальный Нижневартовск», «ВКонтакте»

Жители Нижневартовска раскритиковали проект строительства 79-метрового храма в городе. Предполагается, что здание будет построено на площадке рядом с автомобильным кольцом на пересечении улиц Ленина и Чапаева.

По мнению большинства комментаторов в соцсетях, на месте храма в 8-А микрорайоне должен появиться более необходимый социальный объект, например, школа или больница. Либо эту территорию можно сделать парковой зоной. «У нас столько верующих нет, сколько храмов будет в городе», — пишет Екатерина Александрова. «Да, парк нам нужен, парк культуры и отдыха, а то всю жизнь один-единственный парк, парк Победы.От этих храмов скоро яблоку некуда будет упасть», — возмущается Гуля Гулина. «Лучше бы построили что-то полезное для всех. Ничего не имею против христиан и верующих, но у нас страна и город многонациональные, и нужно строительство полезных объектов, которые могут посетить все жители — любых национальностей», — отмечает Руслан Хуснуллин.

По проекту общая площадь застройки составит 5 тысяч кв метров. Этот храм станет самым высоким в Югре, предполагаемая высота — 79 метров (примерно 35-40 этажей жилого дома). Для сравнения: главная церковь ХМАО, Воскресенский кафедральный собор в Ханты-Мансийске, высотой порядка 60 метров, строящийся кафедральный собор в Сургуте по проекту — порядка 40 метров.

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Помощник по связям со СМИ митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского владыки Павла дьякон Антоний заявил корреспонденту «URA.RU», что в окружной епархии эту историю никак не комментируют. В мэрии Нижневартовска отметили, что лишь выделяют участок земли — объект будет построен без единой бюджетной копейки за счет пожертвований. «Все процедуры прошли, храм есть в генеральном плане, в январе были публичные слушания по межеванию территории и строительству храма», — рассказал начальник управления по связям со СМИ Светлана Селиванова. Она также отметила, что возведение объекта по задумке входит в проект создания прогулочной зоны на Рябиновом бульваре.

Проектные работы должны завершиться в середине 2018 года. Отметим, югорчане не первый раз высказываются против возведения новых церквей — начало строительства кафедрального собора в Сургуте обернулось резонансным скандалом. Местные жители даже безуспешно пытались дважды инициировать референдум, чтобы опротестовать решение властей.

Антон Степыгин
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