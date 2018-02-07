12:24 07 февраля 2018 2

Елена Артюх уже пообщалась с собственником кафе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уполномоченному по правам предпринимателей Свердловской области Елене Артюх не удалось пообедать в нижнетагильском кафе. Официантка призналась, что кормят здесь невкусно, а ждать заказ придется очень долго.

На своей странице в Facebook Артюх написала, что приехала в Нижний Тагил на встречу с предпринимателями. По рекомендации знакомого она зашла в кафе «Демидов дворик». Зал был пустой, официанта пришлось искать на кухне. На вопрос о быстром обеде Артюх ответили: «Бизнес-ланч у нас невкусный, а из меню все готовится 30-40 минут». В конце поста она задается вопросом, знает ли хозяин заведения, что у них «бизнес ланч не вкусный. И что сегодня несколько потребителей не смогли поддержать его рублем». В итоге Артюх отправилась в «Свою компанию».

Директор кафе Галина Новоселова заявила TagilCity.ru, что «официантка Светлана никогда не давала повода усомниться в ее компетенции. Она не грубит, общается всегда вежливо и профессионально». По словам самой официантки, она подошла к новым клиентам и объяснила, сколько будут готовиться блюда, после чего гостьи покинули кафе.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Артюх отказалась комментировать ситуацию. Только сообщила, что с собственником заведения уже поговорила.

Ранее Елена Артюх рассказала, что в Свердловской области более 100 магазинов были вынуждены закрыться из-за внедрения ЕГАИС — онлайн-системы, передающей сведения о реализации алкоголя. По ее словам, главная проблема, с которой сталкиваются продавцы спиртного, — отсутствие интернета в населенном пункте.