В Свердловской области более 100 магазинов были вынуждены закрыться из-за внедрения ЕГАИС — онлайн-системы, передающей сведения о реализации алкоголя. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге 1 августа рассказала свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх.
По словам Елены Артюх, главная проблема, с которой сталкиваются продавцы спиртного — отсутствие интернета в населенном пункте. Власть не сделала послаблений для предпринимателей, оказавшихся «вне зоны доступа».
«У меня есть обращения от Свердловского облпотребсоюза, который говорит, что около 100 точек в сельских местностях вынуждены были закрыться. Одна половина — потому, что нет возможности работать с интернетом, вторая половина — нет денег на внедрение системы», — заявила бизнес-защитница.
Руководитель управления Росалкогольрегулирования по УрФО Юрий Чащин заявил, что регулятору известно о проблемах, возникающих из-за отсутствия интернета, и вопрос решается на федеральном уровне. В данный момент прорабатывается законопроект, по которому субъекты РФ смогут составлять перечни территорий, где нет связи. Таким населенным пунктам установят особый порядок передачи информации через ЕГАИС, по аналогии с онлайн-кассами.