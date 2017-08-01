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01 августа 2017
31 июля 2017
30 июля 2017
Главные новости Свердловской области
15:27  01 августа 2017 0

В Свердловской области более ста магазинов закрылись из-за ЕГАИС. Власти ищут пути спасения бизнеса

Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, мусор, стекло, алкоголь, разбитые бутылки
Свердловские магазины оказались вне закона из-за отсутствия интернетаФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловской области более 100 магазинов были вынуждены закрыться из-за внедрения ЕГАИС — онлайн-системы, передающей сведения о реализации алкоголя. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге 1 августа рассказала свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх.

По словам Елены Артюх, главная проблема, с которой сталкиваются продавцы спиртного — отсутствие интернета в населенном пункте. Власть не сделала послаблений для предпринимателей, оказавшихся «вне зоны доступа».

«У меня есть обращения от Свердловского облпотребсоюза, который говорит, что около 100 точек в сельских местностях вынуждены были закрыться. Одна половина — потому, что нет возможности работать с интернетом, вторая половина — нет денег на внедрение системы», — заявила бизнес-защитница.

Руководитель управления Росалкогольрегулирования по УрФО Юрий Чащин заявил, что регулятору известно о проблемах, возникающих из-за отсутствия интернета, и вопрос решается на федеральном уровне. В данный момент прорабатывается законопроект, по которому субъекты РФ смогут составлять перечни территорий, где нет связи. Таким населенным пунктам установят особый порядок передачи информации через ЕГАИС, по аналогии с онлайн-кассами.

Сергей Дианов
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