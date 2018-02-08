Для арктических войск России создадут специальные «Грады» и «Смерчи»

05:36 08 февраля 2018 0

ЗРПК «Панцирь-СА» на базе ДТ-30ПМ продемонстрировали на Параде Победы в 2017 году Фото: Виталий Кузьмин, Википедия

Реактивные системы залпового огня (РСЗО), предназначенные для вооружения арктической группировки войск, начали разрабатывать в России. Предполагается, что боевые установки поставят на базу вездеходов «Витязь».

Как сообщают «Известия» со ссылкой на представителей Минобороны РФ, РСЗО на базе двухзвенных гусеничных снегоболотоходов включены в список перспективного вооружения Арктических войск. Уже сейчас производитель двухзвенных ДТ-30 ведет отгрузку своих изделий на Мотовилихинские заводы в Пермь — там на них будут монтировать многоствольные направляющие, применяемые в РСЗО «Град» и «Смерч».

Между тем, РСЗО — не единственный вид боевой техники, созданной на основе двузвенных тягачей ДТ-30 «Витязь» специально для арктической группировки войск. Ранее в оборонном ведомстве России сообщали, что в перспективе на единой платформе будет создано семейство техники, включающее бронетранспортер, реактивную систему залпового огня, зенитный ракетный комплекс и самоходные артиллерийские установки.

Ранее в Минобороны сообщали, что для Арктики будет создано семейство боевой техники, включающее бронетранспортер, реактивную систему залпового огня, зенитный ракетный комплекс и самоходные артиллерийские установки. Основной транспортной платформой для этой техники станут унифицированные двухзвенные тягачи.