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13 февраля 2018
14:22  13 февраля 2018 6

Олимпийский чемпион из Перми хотел бы «дать леща» фигуристу Коляде

Максим Траньков раскритиковал выступление Михаила КолядыФото: скриншот видео
новость из сюжета:
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, уроженец Перми Максим Траньков, раскритиковал выступление фигуриста Михаила Коляды в рамках командного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане.

«Так кататься нельзя. Он, видимо, не понял, что такое командный турнир. Если ты хочешь быть чемпионом и голоден до побед, нужно настраиваться в два раза сильнее. Выходить и так кататься на Олимпийских играх — это не лучший вариант. После его выступления я сказал, что, слава богу, не выступаю на этом командном турнире. Если бы я его в раздевалке увидел, дал бы леща», — рассказал Траньков порталу «Чемпионат.com». Знаменитый пермяк отметил, что не знает причину плохого проката Михаила Коляды, так как не общался со спортсменом.

В составе российской сборной по фигурному катанию также выступили Алина Загитова и Евгения Медведева — их блестящее исполнение позволило России занять второе место в командном турнире. Золото завоевала сборная Канады, а бронзу — фигуристы из США.

Дарья Корчак
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