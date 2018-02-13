Олимпийский чемпион из Перми хотел бы «дать леща» фигуристу Коляде

14:22 13 февраля 2018 6

Максим Траньков раскритиковал выступление Михаила Коляды Фото: скриншот видео

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, уроженец Перми Максим Траньков, раскритиковал выступление фигуриста Михаила Коляды в рамках командного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане.

«Так кататься нельзя. Он, видимо, не понял, что такое командный турнир. Если ты хочешь быть чемпионом и голоден до побед, нужно настраиваться в два раза сильнее. Выходить и так кататься на Олимпийских играх — это не лучший вариант. После его выступления я сказал, что, слава богу, не выступаю на этом командном турнире. Если бы я его в раздевалке увидел, дал бы леща», — рассказал Траньков порталу «Чемпионат.com». Знаменитый пермяк отметил, что не знает причину плохого проката Михаила Коляды, так как не общался со спортсменом.

В составе российской сборной по фигурному катанию также выступили Алина Загитова и Евгения Медведева — их блестящее исполнение позволило России занять второе место в командном турнире. Золото завоевала сборная Канады, а бронзу — фигуристы из США.