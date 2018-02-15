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15 февраля 2018
Главные новости Москвы
13:43  15 февраля 2018 5

В Сети высмеяли официальный портрет Обамы с лишним пальцем. ФОТО, ВИДЕО

Открытая лицензия 10.06.2015. Барак Обама., барак обама
В реальной жизни Обама без аномалийФото: Pixabay

В Сети обсуждают официальный портрет экс-президента США Барака Обамы, на котором у него шесть пальцев. На левой руке первого чернокожего президента разглядели подозрительную складку, которая выглядит как спрятанный под руку дополнительный палец.

Парадный портрет бывшего главы США создал Кьянде Уайли. «Ух… сколько пальцев у Обамы?!.. Серьезный вопрос — почему у Обамы шесть пальцев? Ошибка? Или что-то иное?.. Воровать у американского народа проще с дополнительным пальцем», — отметили комментаторы.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», журналисты поинтересовались, почему «народного портрета» нет у президента Владимира Путина. В ответ на это пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков сказал, что «у нас не существует таких традиций».

Вместе с портретом Барака Обамы презентовали картину с его женой Мишель. С ней все прошло без накладок.

Семен Гринберг
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