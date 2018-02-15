В России начнут искать молодых архитекторов по примеру «Лидеров России»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ намерено сформировать кадровый резерв молодых архитекторов на примере конкурса «Лидеры России». Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на Российском инвестиционном форуме — 2018 в Сочи.
В ведомстве хотят приступить к реализации идеи после проведения конкурса. «Мы организуем обучение принципам работы государственного и муниципального управления и будем базу данных [по победителям — прим. ред.] предлагать нашим коллегам в регионах, беря за основу принцип „Лидеров России“», — цитирует главу Минстроя ТАСС. Мень уточнил, что конкурс проведут в связи с запросом глав регионов на квалифицированных главных архитекторов, уточняет «Национальная служба новостей».
Всероссийский конкурс «Лидеры России», флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей», был организован по личной инициативе президента РФ Владимира Путина. Он лично после финала 12 февраля поздравил победителей, сообщало «URA.RU». Российский инвестиционный форум проходит 15—16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и считается одной из главных экономических площадок страны.