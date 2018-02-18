01:46 18 февраля 2018 0

Петр Порошенко выдвинул условия России во время ланча Фото: сайт президента Украины

Киев будет готов начать переговоры с Москвой только после возобновления территориальной целостности Украины. Такое заявление президент страны Петр Порошенко сделал во время ланча на конференции по безопасности в Мюнхене.

«На следующий день после возобновления территориальной целостности моей страны включительно с Крымом, мы будем готовы начать переговоры [с Россией] по различным другим вопросам», — приводит РИА «Новости» слова украинского лидера.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя в Twitter заявление Порошенко, заявил, что Киев находится не в том положении, чтобы выдвигать свои условия. «Порошенко что-то спутал: Украине переговоры нужны больше, чем России. Киев не в том положении, чтобы ставить условия. Эмоции — не политика», — написал Пушков.

Ранее Петр Порошенко, выступая в Мюнхене, обвинил Россию в развязывании «гибридной войны», которая перерастает в мировую, и призвал запретить российский флаг во всем мире.