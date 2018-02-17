Порошенко призвал запретить во всем мире флаг России и обвинил ее в развязывании мировой войны

04:38 17 февраля 2018 0

Петр Порошенко в очередной раз выступил с критикой в адрес России Фото: сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в развязывании «гибридной войны», которая постепенно превращается в мировую, и призвал запретить российский триколор во всем мире. С таким заявлением он выступил на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

«Российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы, — приводит РИА „Новости“ слова Порошенко. — Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских Играх 2018 года».

При этом украинский лидер высказался против проведения в Крыму выборов президента России и восстановления полномочий РФ в Парламентской Ассамблее Совета Европы.