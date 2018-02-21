09:00 21 февраля 2018 0

Специалисты продолжают искать причину авиакатастрофы с Ан-148 Фото: Наталья Дмитрак/ТАСС

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Сегодня среда, 21 февраля. И вот главное к этому часу:

В Москве узнали о подготовке США масштабного вмешательства в выборы президента. Основным направлением, по которому будет работать Вашингтон, считают ведение информационной войны.

В столице Сирии террористы напали на российских военных. Боевики обстреляли российский Центр по примирению враждующих сторон в Дамаске. Сами военнослужащие, по данным источников, не пострадали.

Россия в скором времени может столкнуться с дефицитом медикаментов и резким ростом стоимости лекарств. Эксперты уверены: решение правительства разрешить продажу лекарственных препаратов в российских супермаркетах негативно отразится на всей отрасли и существенно ударит по карману россиян.

Специалисты продолжают изучать причины авиакатастрофы в Подмосковье, где погибли более 70 человек. По новой версии Росавиации, падение пассажирского Ан-148 могло произойти из-за проблем с сигнализацией.

Деньгам коррупционеров нашли новое применение: часть конфискованного имущества предложили потратить на создание фондов помощи жертвам террора и насилия. Для работы над улучшением действующих законов российские правозащитники объединились с МВД.

В Тюмени местный супермаркет пострадал из-за фэйка с избиением покупателя. Недавно по городским пабликам стало распространяться видео, как сотрудники «Пятерочки» нападают на покупателя якобы из-за попытки украсть пиво. Но позже выяснилось, что ролик был снят в одном из московских магазинов и к Уральскому региону отношения не имеет.