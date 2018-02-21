{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Решение отложить снос телебашни Екатеринбурга принято в Кремле
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,89
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 февраля 2018
20 февраля 2018
Главные новости 
09:00  21 февраля 2018 0

Нападение на российских военных в Сирии, новая версия крушения Ан-148, деньгам коррупционеров нашли применение. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Специалисты продолжают искать причину авиакатастрофы с Ан-148Фото: Наталья Дмитрак/ТАСС

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Сегодня среда, 21 февраля. И вот главное к этому часу:

В Москве узнали о подготовке США масштабного вмешательства в выборы президента. Основным направлением, по которому будет работать Вашингтон, считают ведение информационной войны.

В столице Сирии террористы напали на российских военных. Боевики обстреляли российский Центр по примирению враждующих сторон в Дамаске. Сами военнослужащие, по данным источников, не пострадали.

Россия в скором времени может столкнуться с дефицитом медикаментов и резким ростом стоимости лекарств. Эксперты уверены: решение правительства разрешить продажу лекарственных препаратов в российских супермаркетах негативно отразится на всей отрасли и существенно ударит по карману россиян.

Специалисты продолжают изучать причины авиакатастрофы в Подмосковье, где погибли более 70 человек. По новой версии Росавиации, падение пассажирского Ан-148 могло произойти из-за проблем с сигнализацией.

Деньгам коррупционеров нашли новое применение: часть конфискованного имущества предложили потратить на создание фондов помощи жертвам террора и насилия. Для работы над улучшением действующих законов российские правозащитники объединились с МВД.

В Тюмени местный супермаркет пострадал из-за фэйка с избиением покупателя. Недавно по городским пабликам стало распространяться видео, как сотрудники «Пятерочки» нападают на покупателя якобы из-за попытки украсть пиво. Но позже выяснилось, что ролик был снят в одном из московских магазинов и к Уральскому региону отношения не имеет.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров