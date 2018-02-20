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21 февраля 2018
20 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:54  20 февраля 2018 0

Террористы атаковали российских военных в столице Сирии

Испания, Николай Басков, Барселона, Сирия, Украина, Сирия, Дамаск
Россияне в результате обстрела не пострадалиФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Российский Центр по примирению враждующих сторон был обстрелян в столице Сирии. Огонь по объекту в Дамаске открыли террористы запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры».

О нападении рассказал источник, близкий к Минобороны РФ, сообщает «Коммерсант». Он отметил, что российские военнослужащие не пострадали, а инфраструктура была повреждена незначительно. В то же время боевики в последнее время периодически обстреливали позиции Сирийской арабской армии, пишут местные СМИ. При этом удалось избежать жертв среди военных и местного населения.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что в Сирии во время недавнего военного столкновения пострадали десятки россиян. По данным ведомства, среди них не было российских военнослужащих, подчеркнули в ведомстве.

Дарья Корчак
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