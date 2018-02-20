Террористы атаковали российских военных в столице Сирии

22:54 20 февраля 2018 0

Россияне в результате обстрела не пострадали Фото: depositphotos.com © URA.RU

Российский Центр по примирению враждующих сторон был обстрелян в столице Сирии. Огонь по объекту в Дамаске открыли террористы запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры».

О нападении рассказал источник, близкий к Минобороны РФ, сообщает «Коммерсант». Он отметил, что российские военнослужащие не пострадали, а инфраструктура была повреждена незначительно. В то же время боевики в последнее время периодически обстреливали позиции Сирийской арабской армии, пишут местные СМИ. При этом удалось избежать жертв среди военных и местного населения.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что в Сирии во время недавнего военного столкновения пострадали десятки россиян. По данным ведомства, среди них не было российских военнослужащих, подчеркнули в ведомстве.