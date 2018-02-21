России грозит дефицит медикаментов и резкий рост стоимости лекарств

04:58 21 февраля 2018 2

Аптеки не выдержат конкуренции с супермаркетами, считают эксперты Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Продажа безрецептурных лекарственных препаратов в российских супермаркетах приведет к закрытию аптек, дефициту медикаментов в регионах и повышению цен на них по всей стране. Такого мнения придерживаются игроки фармацевтического рынка.

В настоящее время Минздрав прорабатывает поручение правительства о продаже лекарств в магазинах. Ранее замглавы ведомства Сергей Краевой, как сообщал ТАСС, заявил, что при работе и реализации такого закона необходимо избежать появления контрафакта и недобросовестных продавцов. Однако опрошенные агентством эксперты акцентировали внимание на других, не менее важных проблемах.

Так, по мнению исполнительного директора Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьевой, аптеки не смогут конкурировать с супермаркетами, что в конечном итоге приведет к значительному сокращению рынка. И если в городах-миллионниках торговых точек достаточно много, то малые города и населенные пункты, включая Подмосковье, могут оказаться без аптек, а значит, без рецептурных препаратов.

Такого же мнения придерживаются представители аптечных сетей, добавляя, что в случае принятия закона цена на медикаменты им придется поднять. По словам управляющего директора аптечной сети Marathon Group Игоря Крылова, стоимость лекарств поднимется на 17%, поскольку аптеки потеряют порядка 20% выручки из-за оттока покупателей в супермаркеты.

Разработанный Минпромторгом законопроект подразумевает получения супермаркетами лицензии за продажу безрецептурных лекарств. Принятие этой нормы запланировано на 1 марта. Как напоминает RT, аптечная сеть «Ригла» c 1,86 тыс. точек может закрыть почти половину из них в случае принятия закона.