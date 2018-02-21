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21 февраля 2018
20 февраля 2018
Главные новости Москвы
06:30  21 февраля 2018 0

Москву предупредили о подготовке США масштабного вмешательства в выборы президента

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Москву предупредили о подготовке США повлиять на результат президентских выборовФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Власти США рассматривают выборы президента России в марте 2018 года в качестве «исторического шанса» для давления на страну и готовят масштабное вмешательство в избирательный процесс. Об этом говорится в докладе «Вторжение. Вмешательство США в выборы в РФ в ходе президентских кампаний 1996—2018 годов», который подготовил член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.

Вашингтон будет прибегать информационным вбросам, психологическому давлению и финансированию оппозиции, рассказал «Известиям» Манойло. США, по его словам, уже апробировало эти методы воздействия на результат президентских выборов в 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах. Не исключением станет и 2018-й.

Основной формой вмешательства, как говорится в докладе, станет информационная война — психологическое воздействие на население РФ, однако активная работа ведется и с оппозицией. «Российская оппозиция никогда не скрывала, что у нее имеются тесные связи с различными западными странами, в том числе с госструктурами США. Кроме того, американские инструкторы занимаются избирательными кампаниями оппозиционных кандидатов, что также является вмешательством в электоральные процессы», — подчеркнул Андрей Манойло, добавив, что Москве уже стоит начать готовиться противодействовать этим процессам.

Как рассказал изданию первый зампредседателя комитета по международным делам Совфеда Владимир Джабаров, системное вмешательство США во внутренние дела России было всегда. Москва уже предприняла все необходимые меры, поэтому страна готова противостоять незаконным действиям иностранных государств.

Сергей Демин
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