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17:35  22 февраля 2018 0

В Сургуте запретят въезд в город для грузовиков после гибели ребенка под колесами мусоровоза

Красное Белое Челябинск, знак, стоп, алкомаркет, дорога, алкоголь, красное белое, фургон
Дворы избавят от грузовиков. Для этого нужны логистические центры и новая схема дорожного движенияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В администрации Сургута разрабатывают комплексную схему организации дорожного движения. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в мэрии. Ключевые положения нового документа коснутся передвижения по улицам грузовиков.

Предполагается, что будет прописано — где сможет ездить тяжелая техника, а где нет. В теории, в центр Сургута грузовикам уже запрещен въезд — соответствующие знаки установлены на объездной дороге, однако водители зачастую их игнорируют. Новая схема организации дорожного движения предусматривает и создание логистических центров на окраине города — предполагается, что фуры будут разгружаться там, а не во дворах. А уже из логистических центров товар будут развозить по точкам небольшие автомобили. По предварительным данным, на создание документа уйдет порядка полугода.

В начале февраля в Сургуте под колесами мусоровоза погиб школьник — официально новая схема дорожного движения не связана с этой трагедией, но, по неподтвержденным пока данным, в мэрии после ЧП решили ускорить процесс разработки документа, чтобы убрать из жилых дворов грузовики. Напомним, погибшего ребенка воспитывала многодетная мать-одиночка. Ей выделили из бюджета 200 тысяч рублей в виде материальной помощи. После трагедии также управляющим компаниям запретили использовать во дворах тяжелую технику в то время, когда дети идут или возвращаются из школы.

Антон Степыгин
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