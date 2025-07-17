Налоговая банкротит нефтяную компанию из ХМАО, связанную с Кипром

Федеральная налоговая служба требует признать банкротом нефтяную компанию «Руфьеганнефтегаз» из Нижневартовска (ХМАО), которая связана с кипрским холдингом. Организация, по данным ФНС, накопила почти 90 миллионов рублей долгов, говорится в определении арбитражного суда Югры, которое есть в распоряжении URA.RU.
«Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №?10 по ХМАО-Югре обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Руфьеганнефтегаз“. Также заявлено требование о включении в реестр кредиторов задолженности на сумму 87?541?480 рублей», — говорится в определении суда. С июля по решению ФНС арестованы счета нефтяной компании.
Предприятие добывает нефть и газ на месторождениях в Ханты-Мансийском автономном округе, в том числе на Руфь-Еганском, Мыхлорском, Южно-Руфьеганском, Восточно-Сороминском и Южно-Лорьеганском. По открытым данным, владельцем «Руфьеганнефтегаза» с 2019 года является компания «Печоранефтегаз» из Ухты, учрежденная ООО «1Ойл Менеджмент». Эта структура, в свою очередь, принадлежит зарегистрированной на Кипре компании 1OIL HOLDINGS LIMITED.
URA.RU направило запросы в ООО «Руфьеганнефтегаз». На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в нефтяных компаниях «Руфьеганнефтегаз» и «Западно-Новомолодежное» из ХМАО назначен новый генеральный директор. Предприятия возглавил Ирек Хуснутдинов.
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