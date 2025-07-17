«Меня не устроила его работа на этом посту»: в ХМАО мэр понизил подчиненного топ-чиновника

Экс-директор депЖКХ Нефтеюганска Серокуров получит пост главы управления
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Нефтеюганска предложил подчиненному новую должность
Глава Нефтеюганска предложил подчиненному новую должность Фото:

Экс-директору департамента ЖКХ администрации Нефтеюганска Андрею Серокурову, стремительно уволившемуся всего после двух месяцев работы, прочат новую должность. По данным источников URA.RU чиновник возглавит другое структурное подразделение мэрии — управление по обеспечению деятельности местного самоуправления.

«Серокурову прочат пост начальника управления по обеспечению деятельности местного самоуправления. На депЖКХ в разгар подготовки города к зиме глава Юрий Чекунов подыскивает другого человека», — отмечает инсайдер.

Мэр Чекунов в беседе с URA.RU подтвердил, что Серокуров переходит на пост главы управления. «Скажем так, он не устроил меня на посту директора департамента ЖКХ. Он неплохой хозяйственник, но не управленец. Ставка главы УпоДОМС у нас была свободна», — пояснил глава города.

Серокуров покидает пост главы департамента ЖКХ 17 июля, он проработал на этом посту всего два месяца. Раскрывать кандидатуру  будущего сменщика мэр Нефтеюганска отказался до официального назначения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-директору департамента ЖКХ администрации Нефтеюганска Андрею Серокурову, стремительно уволившемуся всего после двух месяцев работы, прочат новую должность. По данным источников URA.RU чиновник возглавит другое структурное подразделение мэрии — управление по обеспечению деятельности местного самоуправления. «Серокурову прочат пост начальника управления по обеспечению деятельности местного самоуправления. На депЖКХ в разгар подготовки города к зиме глава Юрий Чекунов подыскивает другого человека», — отмечает инсайдер. Мэр Чекунов в беседе с URA.RU подтвердил, что Серокуров переходит на пост главы управления. «Скажем так, он не устроил меня на посту директора департамента ЖКХ. Он неплохой хозяйственник, но не управленец. Ставка главы УпоДОМС у нас была свободна», — пояснил глава города. Серокуров покидает пост главы департамента ЖКХ 17 июля, он проработал на этом посту всего два месяца. Раскрывать кандидатуру  будущего сменщика мэр Нефтеюганска отказался до официального назначения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...