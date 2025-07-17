«Меня не устроила его работа на этом посту»: в ХМАО мэр понизил подчиненного топ-чиновника

Экс-директору департамента ЖКХ администрации Нефтеюганска Андрею Серокурову, стремительно уволившемуся всего после двух месяцев работы, прочат новую должность. По данным источников URA.RU чиновник возглавит другое структурное подразделение мэрии — управление по обеспечению деятельности местного самоуправления.
«Серокурову прочат пост начальника управления по обеспечению деятельности местного самоуправления. На депЖКХ в разгар подготовки города к зиме глава Юрий Чекунов подыскивает другого человека», — отмечает инсайдер.
Мэр Чекунов в беседе с URA.RU подтвердил, что Серокуров переходит на пост главы управления. «Скажем так, он не устроил меня на посту директора департамента ЖКХ. Он неплохой хозяйственник, но не управленец. Ставка главы УпоДОМС у нас была свободна», — пояснил глава города.
Серокуров покидает пост главы департамента ЖКХ 17 июля, он проработал на этом посту всего два месяца. Раскрывать кандидатуру будущего сменщика мэр Нефтеюганска отказался до официального назначения.
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