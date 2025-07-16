Модницы ХМАО скупают давно забытые аксессуары ради нового тренда

В Ханты-Мансийском автономном округе резко вырос спрос на вязаные косынки кроше. Югорчанки стали покупать их в десять раз чаще, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«Яркий тренд — косынки. Их продажи за год выросли в 2,5 раза. Причем вязаные косынки стали покупать чаще в 7,5 раз, а косынки кроше — в десять раз», — говорится в исследовании. Тренд связывают с модой на славянские мотивы, которые стали популярны в том числе за счет песен Надежды Кадышевой и Татьяны Куртуковой.
Кроме косынок югорчанки стали чаще интересоваться и другими плетеными головными уборами, например, вязаные панамы. Также популярны сумки ручной работы.
«Еще один тренд — балетки. По сравнению с мартом-апрелем их в целом стали покупать чаще на 28%. Наибольшей популярностью пользуются балетки в сетку — их продажи выросли в 3,5 раза», — уточняют аналитики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!