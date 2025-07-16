16 июля 2025

Модницы ХМАО скупают давно забытые аксессуары ради нового тренда

© Служба новостей «URA.RU»
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У югорчанок стали популярны плетеные вещи
У югорчанок стали популярны плетеные вещи Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе резко вырос спрос на вязаные косынки кроше. Югорчанки стали покупать их в десять раз чаще, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«Яркий тренд — косынки. Их продажи за год выросли в 2,5 раза. Причем вязаные косынки стали покупать чаще в 7,5 раз, а косынки кроше — в десять раз», — говорится в исследовании. Тренд связывают с модой на славянские мотивы, которые стали популярны в том числе за счет песен Надежды Кадышевой и Татьяны Куртуковой.

Кроме косынок югорчанки стали чаще интересоваться и другими плетеными головными уборами, например, вязаные панамы. Также популярны сумки ручной работы.

«Еще один тренд — балетки. По сравнению с мартом-апрелем их в целом стали покупать чаще на 28%. Наибольшей популярностью пользуются балетки в сетку — их продажи выросли в 3,5 раза», — уточняют аналитики.

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В Ханты-Мансийском автономном округе резко вырос спрос на вязаные косынки кроше. Югорчанки стали покупать их в десять раз чаще, рассказали URA.RU аналитики «Авито». «Яркий тренд — косынки. Их продажи за год выросли в 2,5 раза. Причем вязаные косынки стали покупать чаще в 7,5 раз, а косынки кроше — в десять раз», — говорится в исследовании. Тренд связывают с модой на славянские мотивы, которые стали популярны в том числе за счет песен Надежды Кадышевой и Татьяны Куртуковой. Кроме косынок югорчанки стали чаще интересоваться и другими плетеными головными уборами, например, вязаные панамы. Также популярны сумки ручной работы. «Еще один тренд — балетки. По сравнению с мартом-апрелем их в целом стали покупать чаще на 28%. Наибольшей популярностью пользуются балетки в сетку — их продажи выросли в 3,5 раза», — уточняют аналитики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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