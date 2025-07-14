14 июля 2025

В ХМАО силовики предъявили претензии мэру

Прокуратура требует от мэра Лангепаса устранить нарушения после ЧП на полигоне
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура потребовала от мэра Лангепаса Сергея Горобченко устранить нарушения
Прокуратура потребовала от мэра Лангепаса Сергея Горобченко устранить нарушения Фото:

Прокуратура предъявила претензии мэру Лангепаса (ХМАО) Сергею Горобченко из-за весеннего ЧП на снежном полигоне, разрушившего лыжную трассу. Проверка надзорного ведомства выявила, что местные власти возвели полигон в неположенном месте.

«В ходе проверки установлены нарушения при вводе органом местного самоуправления в эксплуатацию снежного полигона, расположенного по направлению на юго-восток в 167 метрах от территории больничного комплекса. По выявленным нарушениям закона прокурором города главе муниципального образования внесено представление об их устранении», — говорится в ответе прокуратуры местным общественникам. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

У прокуратуры также возникли вопросы к качеству работ при возведении лыжной трассы. На фото с места ЧП, которым пестрят местные соцсети, заметно, что повреждения вскрыли слои конструкции. По мнению силовиков, работы были проведены некачественно, но заказчик принял их в таком виде. «Проверка качества выполненных работ при строительстве лыжной трассы показала, что надлежащее исполнение контракта ЛГ МКУ „УКС“ не обеспечено, в связи с чем руководителю муниципального учреждения внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении», — указано в документе.

В прокуратуре ХМАО подтвердили, что направили претензии мэру Горобченко. «Представление внесено 30 июня», — уточили в пресс-службе.

Лыжную трассу возводила компания сына экс-мэра Сургута Андрея Филатова Глеба (контракт был заключен до его выхода из состава учредителей) и его бизнес-партнера Олега Кривовязюка «Спецмонтажпроект». Многомиллионное «благоустройство» — при строительстве также были использованы средства компании «Лукойл» — смыло потоком воды, неожиданно хлынувшей с соседнего снежного полигона в мае 2025 года.

Полигон, по данным открытых источников, принадлежит ООО «Холдинг СервисСтройИнвест» (Белый Яр) и эксплуатируется с 2021 года. Уже в первые годы его работы Росприроднадзор выявлял нарушения, в том числе отсутствие очистки стоков. В начале мая 2025 года на объекте проводилась проверка, в ходе которой инспекторы зафиксировали критическое скопление талых вод.

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Прокуратура предъявила претензии мэру Лангепаса (ХМАО) Сергею Горобченко из-за весеннего ЧП на снежном полигоне, разрушившего лыжную трассу. Проверка надзорного ведомства выявила, что местные власти возвели полигон в неположенном месте. «В ходе проверки установлены нарушения при вводе органом местного самоуправления в эксплуатацию снежного полигона, расположенного по направлению на юго-восток в 167 метрах от территории больничного комплекса. По выявленным нарушениям закона прокурором города главе муниципального образования внесено представление об их устранении», — говорится в ответе прокуратуры местным общественникам. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. У прокуратуры также возникли вопросы к качеству работ при возведении лыжной трассы. На фото с места ЧП, которым пестрят местные соцсети, заметно, что повреждения вскрыли слои конструкции. По мнению силовиков, работы были проведены некачественно, но заказчик принял их в таком виде. «Проверка качества выполненных работ при строительстве лыжной трассы показала, что надлежащее исполнение контракта ЛГ МКУ „УКС“ не обеспечено, в связи с чем руководителю муниципального учреждения внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении», — указано в документе. В прокуратуре ХМАО подтвердили, что направили претензии мэру Горобченко. «Представление внесено 30 июня», — уточили в пресс-службе. Лыжную трассу возводила компания сына экс-мэра Сургута Андрея Филатова Глеба (контракт был заключен до его выхода из состава учредителей) и его бизнес-партнера Олега Кривовязюка «Спецмонтажпроект». Многомиллионное «благоустройство» — при строительстве также были использованы средства компании «Лукойл» — смыло потоком воды, неожиданно хлынувшей с соседнего снежного полигона в мае 2025 года. Полигон, по данным открытых источников, принадлежит ООО «Холдинг СервисСтройИнвест» (Белый Яр) и эксплуатируется с 2021 года. Уже в первые годы его работы Росприроднадзор выявлял нарушения, в том числе отсутствие очистки стоков. В начале мая 2025 года на объекте проводилась проверка, в ходе которой инспекторы зафиксировали критическое скопление талых вод.
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