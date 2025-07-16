16 июля 2025

Роспотребнадзор ХМАО назвал озера, в которых можно купаться

Роспотребнадзор ХМАО определил три озера, в которых можно купаться
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роспотребнадзор назвал три озера, в которых можно купаться
Роспотребнадзор назвал три озера, в которых можно купаться Фото:

Роспотребнадзор ХМАО назвал озера, в которых можно купаться этим летом. Пригодными оказались всего три водоема, сообщает ведомство в своем telegram-канале.

«В текущем году на территории нашего округа три зоны рекреации с водными объектами получили санитарно-эпидемиологические заключения и разрешены для купания», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Роспотребнадзор предостерегает югорчан от купания в несанкционированных местах.

По результатам исследований пригодными для купания были признаны три озера. Окунево в Советском районе, Нершинелор в Белоярском и Сырковый Сор в Нефтеюганском районе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роспотребнадзор ХМАО назвал озера, в которых можно купаться этим летом. Пригодными оказались всего три водоема, сообщает ведомство в своем telegram-канале. «В текущем году на территории нашего округа три зоны рекреации с водными объектами получили санитарно-эпидемиологические заключения и разрешены для купания», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Роспотребнадзор предостерегает югорчан от купания в несанкционированных местах. По результатам исследований пригодными для купания были признаны три озера. Окунево в Советском районе, Нершинелор в Белоярском и Сырковый Сор в Нефтеюганском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...