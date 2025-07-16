Роспотребнадзор ХМАО назвал озера, в которых можно купаться этим летом. Пригодными оказались всего три водоема, сообщает ведомство в своем telegram-канале.
«В текущем году на территории нашего округа три зоны рекреации с водными объектами получили санитарно-эпидемиологические заключения и разрешены для купания», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Роспотребнадзор предостерегает югорчан от купания в несанкционированных местах.
По результатам исследований пригодными для купания были признаны три озера. Окунево в Советском районе, Нершинелор в Белоярском и Сырковый Сор в Нефтеюганском районе.
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