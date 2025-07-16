Власти ХМАО защитили права на выплаты для детей участников СВО

Несовершеннолетние дети участников СВО смогут получать выплаты за родителей, погибших или пропавших без вести в зоне спецоперации. Такое решение было принято на очередном заседании правительства региона, написала детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова в своем telegram-канале.
«Одобрена инициатива детского правозащитника Югры о перечислении региональной денежной выплаты, причитающейся несовершеннолетним детям погибшего (умершего), признанного безвестно отсутствующим, участника СВО, на счета, открытые в кредитной организации родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) на имя несовершеннолетнего ребенка», — написала Низамова в своем telegram-канале. Ранее выплату в три миллиона рублей могли получить только родители или опекуны детей.
Однако в ряде случаев родители расходовали эти деньги на личные нужды. Один из таких инцидентов стал известен Низамовой. Мать несовершеннолетних детей ветерана СВО (с которым они не были женаты) получила региональную выплату и потратила ее на себя. Детский омбудсмен выступила с инициативой на заседании правительства, чтобы защитить права несовершеннолетних на получение выплат и власти ХМАО поддержали ее.
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