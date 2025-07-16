16 июля 2025

Власти ХМАО защитили права на выплаты для детей участников СВО

В ХМАО дети участников СВО смогут напрямую получать выплаты за своих родителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Правительства ХМАО поддержало права детей участников СВО на получение выплат
Правительства ХМАО поддержало права детей участников СВО на получение выплат Фото:

Несовершеннолетние дети участников СВО смогут получать выплаты за родителей, погибших или пропавших без вести в зоне спецоперации. Такое решение было принято на очередном заседании правительства региона, написала детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова в своем telegram-канале.

«Одобрена инициатива детского правозащитника Югры о перечислении региональной денежной выплаты, причитающейся несовершеннолетним детям погибшего (умершего), признанного безвестно отсутствующим, участника СВО, на счета, открытые в кредитной организации родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) на имя несовершеннолетнего ребенка», — написала Низамова в своем telegram-канале. Ранее выплату в три миллиона рублей могли получить только родители или опекуны детей.

Однако в ряде случаев родители расходовали эти деньги на личные нужды. Один из таких инцидентов стал известен Низамовой. Мать несовершеннолетних детей ветерана СВО (с которым они не были женаты) получила региональную выплату и потратила ее на себя. Детский омбудсмен выступила с инициативой на заседании правительства, чтобы защитить права несовершеннолетних на получение выплат и власти ХМАО поддержали ее.

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Несовершеннолетние дети участников СВО смогут получать выплаты за родителей, погибших или пропавших без вести в зоне спецоперации. Такое решение было принято на очередном заседании правительства региона, написала детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова в своем telegram-канале. «Одобрена инициатива детского правозащитника Югры о перечислении региональной денежной выплаты, причитающейся несовершеннолетним детям погибшего (умершего), признанного безвестно отсутствующим, участника СВО, на счета, открытые в кредитной организации родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) на имя несовершеннолетнего ребенка», — написала Низамова в своем telegram-канале. Ранее выплату в три миллиона рублей могли получить только родители или опекуны детей. Однако в ряде случаев родители расходовали эти деньги на личные нужды. Один из таких инцидентов стал известен Низамовой. Мать несовершеннолетних детей ветерана СВО (с которым они не были женаты) получила региональную выплату и потратила ее на себя. Детский омбудсмен выступила с инициативой на заседании правительства, чтобы защитить права несовершеннолетних на получение выплат и власти ХМАО поддержали ее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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