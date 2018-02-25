В Москве умер советский конструктор, создавший легендарную «Ниву» и «Восьмерку»

09:04 25 февраля 2018 0

Георгий Мирзоев проработал главным конструктором на Волжском заводе с 1976 по 1998 год Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Бывший главный конструктор АВТОВАЗа Георгий Мирзоев умер 23 февраля на 85 году жизни, сообщают СМИ. Под началом специалиста на Волжском заводе был создан первый отечественный переднеприводный автомобиль ВАЗ-2108. Он серийно выпускался с 1984 по 2003 год и стал настоящей легендой отечественного автопрома.

Также при Мирзоеве были разработаны автомобили «Нива», «Ока», «пятое» и «десятое» поколение ВАЗ. По инициативе конструктора на отечественных машинах стали применять электронный впрыск топлива.

Георгий Константинович проработал главным конструктором на Волжском заводе с 1976 по 1998 год, после чего реализовал на АВТОВАЗе проект «АНТЭЛ» — автомобиль на топливных элементах. У Мирзоева также есть трое детей. Похороны ветерана автопрома состоятся в Москве, пишет портал tlt.ru. Дата, время и место еще неизвестны.