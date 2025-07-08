Посольство России в США потребовало от властей информацию о Васильеве

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У США потребовали данные о местоположении экстрадированного из Польши Васильева
У США потребовали данные о местоположении экстрадированного из Польши Васильева Фото:

Посольство России в США направило в Государственный департамент США ноту с требованием предоставить официальную информацию о местонахождении, состоянии здоровья и процессуальном статусе экстрадированного из Польши россиянина Дмитрия Васильева, сообщили в пресс-службе российской дипмиссии в Вашингтоне.

«Передали в Государственный департамент ноту с требованием в кратчайшие сроки предоставить сведения о местонахождении, состоянии здоровья, процессуальном статусе Васильева», — сообщили в диппредставительстве РИА "Новости". Там же отметили, что намерены обеспечить к Васильеву допуск консульских сотрудников, ссылаясь на двустороннюю Консульскую конвенцию 1964 года.

В посольстве отметили, что как только будет получена информация о Васильеве, представители РФ оперативно установят с ним контакт. Ему будет предоставлено все "необходимое консульско-правовое содействие".

Бывший руководитель криптовалютной биржи Wex Васильев был экстрадирован из Польши в США по обвинениям в легализации средств, полученных преступным путем. Американские власти связывают его дело с расследованием в отношении Александра Винника, который ранее провел почти восемь лет в заключении по обвинениям, связанным с управлением биржей BTC-e. Васильеву может грозить до 25 лет лишения свободы.

По данным США, через эти платформы (Wex и BTC-e.) осуществлялись операции по отмыванию средств, полученных от киберпреступлений, коррупции и незаконного оборота наркотиков. В начале 2025 года дело Винника было закрыто, и он вернулся в Россию. После с него официально сняли обвинения.

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Посольство России в США направило в Государственный департамент США ноту с требованием предоставить официальную информацию о местонахождении, состоянии здоровья и процессуальном статусе экстрадированного из Польши россиянина Дмитрия Васильева, сообщили в пресс-службе российской дипмиссии в Вашингтоне. «Передали в Государственный департамент ноту с требованием в кратчайшие сроки предоставить сведения о местонахождении, состоянии здоровья, процессуальном статусе Васильева», — сообщили в диппредставительстве РИА "Новости". Там же отметили, что намерены обеспечить к Васильеву допуск консульских сотрудников, ссылаясь на двустороннюю Консульскую конвенцию 1964 года. В посольстве отметили, что как только будет получена информация о Васильеве, представители РФ оперативно установят с ним контакт. Ему будет предоставлено все "необходимое консульско-правовое содействие". Бывший руководитель криптовалютной биржи Wex Васильев был экстрадирован из Польши в США по обвинениям в легализации средств, полученных преступным путем. Американские власти связывают его дело с расследованием в отношении Александра Винника, который ранее провел почти восемь лет в заключении по обвинениям, связанным с управлением биржей BTC-e. Васильеву может грозить до 25 лет лишения свободы. По данным США, через эти платформы (Wex и BTC-e.) осуществлялись операции по отмыванию средств, полученных от киберпреступлений, коррупции и незаконного оборота наркотиков. В начале 2025 года дело Винника было закрыто, и он вернулся в Россию. После с него официально сняли обвинения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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