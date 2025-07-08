Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен грозит отставка из-за вакцины против COVID: детали скандала

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен угодила в скандал по вопросу вакцин против COVID. Около 50 активистов провели митинг у здания Европарламента в Европейском квартале Брюсселя, призывая к отставке весь состав ЕК. Что вызвало волнения — в материале URA.RU.
С чего все началось
В начале пандемии COVID-19 Европейский союз столкнулся с проблемами в сфере закупок вакцин. Страны ЕС пытались самостоятельно заключать соглашения с производителями, что подрывало концепцию коллективной безопасности. В ответ на это Еврокомиссия взяла на себя централизованную координацию закупок, стремясь обеспечить равный доступ к вакцинам для всех государств-членов.
Производители, такие как AstraZeneca и Moderna, сразу заявили о невозможности поставок в запрашиваемых объемах. Предложения о поставках вакцин из России и Китая были отклонены: глава Европейского совета Шарль Мишель заявлял, что Москва и Пекин политизируют вопрос экспорта вакцин, и подчеркнул, что ЕС не намерен использовать вакцины в пропагандистских целях.
В результате ЕС сосредоточился на Pfizer, так как эта компания единственная смогла гарантировать стабильные поставки. Однако возникла новая проблема: из-за отсутствия спроса множество вакцин пришлось утилизировать, что спровоцировало волну критики. Еврокомиссию также обвинили в непрозрачности заключения контрактов на поставку вакцин. В ответ на требования депутатов Европарламента предоставить доступ к документам для проверки условий, комиссия дала лишь частичный доступ, сославшись на защиту коммерческих интересов.
Судебные разбирательства
В 2024 году суд установил, что Европейская комиссия нарушила нормы прозрачности при заключении контрактов на закупку вакцин от COVID-19. Суд также счел, что комиссия частично нарушила закон, освободив фармкомпании от ответственности за возможные побочные эффекты вакцин.
Речь о соглашениях 2020-2021 годов на сумму около 2,7 миллиарда евро. Они предусматривали поставку свыше трех миллиардов доз вакцин еще до окончания их клинических испытаний. Подписание этих контрактов проходило под руководством Урсулы фон дер Ляйен.
В мае 2025 года, другой суд ЕС признал виновной саму фон дер Ляйен в деле о ее секретной переписке с главой компании Pfizer. Суд подтвердил, что она нарушила стандарты прозрачности ЕС.
В центре того разбирательства была закрытая переписка главы Еврокомиссии. Она вела ее как раз во время переговоров о крупном контракте с Pfizer на поставку вакцин. Европейские политики и эксперты усомнились в прозрачности сделки, заподозрив связь между секретными переговорами и итоговым договором. Признание фон дер Ляйен виновной в нарушении прозрачности подняло вопрос о ее отставке.
Протесты
Уже 8 июля у здания Европейского парламента в Брюсселе (Бельгия) собрались около 50 активистов. Протестующие выразили недоверие Урсуле фон дер Ляйен и выступили с требованием о полном уходе нынешнего состава Еврокомиссии в отставку.
Как сообщают участники, среди участников были люди, ранее принимавшие участие в судебных разбирательствах против председателя Еврокомиссии, проходивших в Льеже в 2024–2025 годах. По их словам, рассмотрение дела фактически было прекращено под влиянием давления со стороны прокуратуры Европейского Союза, находящейся в ведении Еврокомиссии.
Что грозит фон дер Ляйен
Глава ЕК может избежать ответственности
Политолог-американист Малек Дудаков «Постньюс» убежден, что решение суда не повлечет юридических последствий для главы ЕК. Он назвал разбирательство не уголовным делом, а вопросом прозрачности и соблюдения правил ЕС о доступе к информации. Он напомнил, что фон дер Ляйен обладает иммунитетом от подобных судебных преследований.
Дудаков отметил, что данное дело имеет сугубо репутационный характер. Критики фон дер Ляйен могут увидеть в этом подтверждение своих позиций, в то время как ее сторонники вряд ли изменят мнение.
Вотум недоверия
В июне румынский депутат Европарламента Георге Пиперя предположил, что фон дер Ляйен грозит вотум недоверия. Подобную инициативу поддержали и несколько депутатов Европейской народной партии (ЕНП), к которой принадлежит и Урсула фон дер Ляйен.
Для инициирования голосования по вотуму недоверия необходимое число подписей депутатов уже собрано. Оно назначено на 10 июля и пройдет на заседании Европарламента в Страсбурге. Нового главу Еврокомиссии назначат по итогам закрытых консультаций лидеров стран Евросоюза на саммите ЕС.
Что говорит глава ЕК
Урсула фон дер Ляйен 7 июля на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге обвинила своих политических оппонентов в распространении ложных слухов о ней и пандемии COVID-19. Она подчеркнула, что инициаторы вотума недоверия — группа крайне правых депутатов Европарламента — намеренно пытаются расколоть проевропейские силы в законодательном органе ЕС.
«Никто не позволит экстремистам переписать историю», — заявила председатель Еврокомиссии во время своего выступления.
В ходе дебатов глава ЕК напомнила, что переговоры с фармацевтическими компаниями проходили в условиях беспрецедентного кризиса. Она отметила, что действия комиссии были направлены на защиту здоровья граждан ЕС и обеспечение своевременных поставок вакцин. По ее словам, обвинения со стороны оппонентов не основаны на фактах и используются для политических манипуляций.
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