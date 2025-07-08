В Сумской области замечены наемники из Южной Кореи

ТАСС: в Сумской области Украины замечена активность корейских наемников
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ВСУ пополнили свои ряды корейцами
ВСУ пополнили свои ряды корейцами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Сумской области Украины замечена активность групп наемников из Южной Кореи, сообщают российские силовые структуры. По их данным, корейские наемники участвуют в боевых действиях в составе 132-го отдельного разведывательного батальона (ОРБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

 «В составе 132-го ОРБ в районе села Садки действуют группы наемников — выходцев из Южной Кореи», — уточнил для ТАСС источник в российских силовых структурах. Информация о присутствии корейских бойцов была получена в результате допросов военнопленных. Подробности о численности и задачах, которые выполняют корейские наемники, пока не разглашаются.

Ранее в приграничных районах Курской области были задержаны украинские военные, которые пытались выдать себя за местных жителей, находясь на территории России в гражданской одежде. По сообщениям, подобные случаи носят системный характер, а задержанные объясняли свое присутствие попытками дезертировать или посещением мероприятий.

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В Сумской области Украины замечена активность групп наемников из Южной Кореи, сообщают российские силовые структуры. По их данным, корейские наемники участвуют в боевых действиях в составе 132-го отдельного разведывательного батальона (ОРБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).  «В составе 132-го ОРБ в районе села Садки действуют группы наемников — выходцев из Южной Кореи», — уточнил для ТАСС источник в российских силовых структурах. Информация о присутствии корейских бойцов была получена в результате допросов военнопленных. Подробности о численности и задачах, которые выполняют корейские наемники, пока не разглашаются. Ранее в приграничных районах Курской области были задержаны украинские военные, которые пытались выдать себя за местных жителей, находясь на территории России в гражданской одежде. По сообщениям, подобные случаи носят системный характер, а задержанные объясняли свое присутствие попытками дезертировать или посещением мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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