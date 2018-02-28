Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор контрагенту УГМК. ВИДЕО

В Свердловском областном суде отменен оправдательный приговор экс-совладельцу «УГМК-Вторцветмет» Евгению Доринскому. В декабре 2017 года в суде Верхней Пышмы обвинения против него были признаны неубедительными.
«Органами предварительного следствия он обвинялся в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011 году мужчина, будучи коммерческим директором УГМК-ВЦМ, принял от двух фирм партию лома и не оплатил ее. В итоге компании понесли ущерб на общую сумму больше 120 млн рублей», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.
Однако судья из Верхней Пышмы принял решение оправдать Доринского. Потерпевшие и прокуратура обжаловали приговор. В результате было принято решение направить дело на новое рассмотрение, но с иным составом суда. «Это не преступная схема. Это схема работы всех предприятий медеплавильного комплекса и черной металлургии Российской Федерации», — сказал в суде в свое оправдание Евгений Доринский.