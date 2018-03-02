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03 марта 2018
02 марта 2018
Главные новости Москвы
22:47  02 марта 2018 0

«На них уже глаз положили». Путин рассказал о судьбе «Лидеров России»

Торжественная церемония закрытия конкурса
Многие «Лидеры России» уже добились серьезных результатовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Многих участников конкурса «Лидеры России» пригласят на работу в правительство, региональные структуры и крупные компании. О трудоустройстве отличившихся россиян президент РФ Владимир Путин рассказал на медиафоруме ОНФ.

«На них, в хорошем смысле этого слова, глаз положили. И я знаю, что некоторых уже намерены пригласить, причем на очень высокие позиции, и в правительстве, и в региональные структуры, и в наши крупнейшие компании. Я думаю, в ближайшее время это произойдет», — цитирует Путина РИА «Новости». Он отметил, что многие из этих «талантливых и перспективных» молодых людей уже добились серьезных результатов. Глава государства добавил, что поиск набор сотрудников должен осуществляться «не по звонку, а по личным и деловым качествам».

Ранее Владимир Путин встретился с «Лидерами России». По его словам, это мероприятие не останется незамеченным для тех, кто ищет себе во властные и бизнес-структуры перспективных людей, передавал «Ридус». Победители конкурса получили личных наставников, которые в течение года будут передавать им свой опыт, сообщало «URA.RU». Это стало беспрецедентным случаем в мире.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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