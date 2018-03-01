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01 марта 2018
14:25  01 марта 2018 2

Победители конкурса «Лидеры России» получили личных наставников

Торжественная церемония закрытия конкурса
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко стал одним из наставниковФото: Владимир Андреев © URA.RU

Наставники конкурса «Лидеры России» завершили выбор подопечных. В течение года главные управленцы страны будут передавать победителям свой опыт. Главной наградой конкурса стала возможность участия в программе наставничества для 103 победителей. Состав и уровень наставников, их готовность делиться опытом с конкурсантами — беспрецедентны. Аналогов подобному институту нет ни в России, ни в мире.

У победителей будет возможность не только увидеть работу органов власти или корпораций изнутри, но и расширить свой круг общения и успешно социализироваться на новом уровне. Кроме того, они смогут получить экспертную оценку своих идей и проектов.

Финалист «Лидеров России» вошел в руководство Общественной палаты

По мнению первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, наставника конкурса, «системная задача государства — находить таланты на ранних стадиях и вкладываться в их развитие, чтобы через понятные и прозрачные процедуры обеспечить эффективную работу социальных и кадровых лифтов в России».

Процесс выбора был обоюдным: участники отмечали в личных кабинетах, к кому из менторов они хотели бы попасть, а наставники смотрели личные дела победителей, чтобы выбрать наиболее заинтересованных в них и при этом близких по духу участников.

«Мы выбираем лидеров. Ключевая цель программы наставничества — ускорение развития победителей, подготовка к будущим задачам, вызовам и карьерным переходам. Для наставников это возможность привлечь финалистов конкурса „Лидеры России“ к своим проектам и задачам, получить взаимно обогащающее развитие», — отметил руководитель конкурса «Лидеры России», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Взаимодействие наставников с подопечными будет организовано в рамках серии содержательных бесед, участия в командировках, переговорах, выполнения практических заданий наставников. По мнению Сергея Кириенко, «самая хорошая история общения, особенно на старте, — это несколько глубоких встреч по несколько часов, хотя бы раз в два месяца».

В течение года предусмотрено не менее четырех встреч наставников с победителями конкурса «Лидеры России». Они могут перерасти в дальнейшее долгосрочное и плодотворное сотрудничество.

Семен Гринберг
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